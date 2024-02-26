Fiat наполнит рынок недорогими электромобилями: первые подробности (фото, видео)

Новый Fiat Panda 2024 станет основой будущего семейства недорогих электрокаров. Анонсированы кроссоверы, пикап и кемпер.

Электрическая линейка Fiat вскоре расширится. До 2027 года итальянский автогигант представит четыре новых электромобиля, а пока же презентовали их прототипы. О них рассказали на сайте концерна Stellantis.

Fiat будет презентовать по одному электромобилю в год. Все они будут использовать одну платформу Stellantis Smart Car Platform, которая у Citroen e-C3. Первенцем в этом семействе станет новый Fiat Panda, который презентуют 11 июля — в день 125-летия марки.

Фиат Фастбэк внедорожник Fiat Fiat Pick-Up Fiat Camper

Концепт-кары будут отличаться граненым дизайном. Также обращает на себя внимание пиксельная оптика, которая напоминает окна знаменитой фабрики Fiat в Линготто.

Концепт Fiat City Car — увеличенная версия Panda с высоким капотом и оригинальными креслами гамаками. Fiat Fastback — купе-кроссовер с высокой оконной линией и большими углами наклона передних и задних стоек.

Fiat Camper — брутальный внедорожник с увеличенным клиренсом, большими колесами и коротким капотом. Кроме того, показали родственные кроссовер и пикап Fiat с похожим дизайном.

Между прочим, Fiat также готовит мощный спортивный электрокроссовер в ретростиле.

Также Фокус рассказывал о новом электромобиле Renault за 25 000 евро.