MG презентовали доступных конкурентов Tesla с запасом хода до 700 км (фото)

Седан MG 9 и кроссовер S9 предложат в версиях на 340 и 544 л. с. Электромобили богато оснащены, а их салон отделан дорогой кожей.

На Женевском автосалоне презентовали новые MG 9 и S9. Электрические седан и кроссовер будут продаваться в Европе. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Электромобили MG 9 и S9 — это глобальные версии моделей Rising Auto R7 и F7. Обе марки принадлежат китайскому концерну SAIC. Электрокары будут продаваться в Европе и Южной Америке, а их стартовая цена составит около $40 000.

Седан MG 9 Фото: CarNewsChina У MG 9 низкий коэффициент аэродинамики Фото: CarNewsChina

Новый MG 9 — обтекаемый седан-купе, а MG S9 — купе-кроссовер. Обе модели отличаются стремительным дизайном с выраженным "носом" и тоненькими диодными фарами.

У электрокаров продуманная аэродинамика. Коэффициент лобового сопротивления MG 9 составляет 0,206, а MG S9 — 0,237. Седан достигает 5000 мм в длину при колесной базе 3000 мм. Кроссовер немного компактнее: его длина достигает 4950 мм, а расстояние между осями — 2950 мм.

Кроссовер MG S9 Фото: CarNewsChina MG S9 отличается стремительным дизайном Фото: CarNewsChina

Салон электрокаров MG отделан кожей Nappa. В салоне на передней панели установлены три дисплея, еще один экран предусмотрен для задних пассажиров. Оснащение включает камеры кругового обзора, электропривод, подогрев и вентиляцию сидений.

Электромобили MG предлагаются в заднеприводной 340-сильной и полноприводной 544-сильной полноприводной модификациях. Топовые варианты разгоняются до 100 км/ч за 3,8 с.

В салоне электрокаров установлены три дисплея на передней панели Фото: CarNewsChina

Седану и кроссоверу предлагаются батареи емкостью 77 и 90 кВт∙ч. Запас хода MG 9 достигает 600-700 км, а MG S9 — 570-670 км. С такими характеристиками электрокары могут стать недорогой альтернативой Tesla.

Между прочим, на автошоу в Женеве также презентовали новый MG 3 — мощный 192-сильный хэтчбек В-класса с расходом 4,4 л/100 км.

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