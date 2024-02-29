Названы самые надежные и ненадежные электрокроссоверы современности (фото)

Эксперты опросили 21 000 владельцев электрокроссоверов. Оказалось, что чаще всего выходят из строя мультимедийная система и электроника.

Опубликован первый рейтинг качества современных электрических кроссоверов. Эти модели сейчас пользуются спросом, поэтому британское издание WhatCar решило исследовать, насколько они надежны.

В рамках исследования было опрошено 21 000 владельцев электрокроссоверов в возрасте до 2 лет. Всего собрали информацию о 178 моделях от 32 разных марок.

Владельцы рассказали об основных неисправностях своих электрокаров (если те имели место), а также отметили, сколько времени и средств было потрачено на то, чтобы отремонтировать автомобили.

Самые надежные электрокроссоверы современности:

1 место. Ford Mustang Mach-E — рейтинг надежности 100%

Ford Mustang Mach-E Фото: Ford

Ford относительно недавно начал массово производить электрокары, но к их надежности вопросов нет. Ни один из владельцев Ford Mustang Mach-E не отметил неисправности кроссовера.

2 место. BMW iX3 — рейтинг надежности 99,3%

BMW iX3 Фото: BMW

Электромобиль BMW X3 надежнее бензиновой версии модели. Единственная распространенная проблема — неисправности мультимедийной системы, которые быстро исправляются. О ней заявили лишь 6% владельцев авто.

3 место. Tesla Model Y — рейтинг надежности 97,4%

Tesla Model Y Фото: Tesla

Электрокроссовер Tesla Model Y надежнее других моделей американской марки. О неисправностях заявили 12% его владельцев: чаще всего речь шла о проблемах с кузовными деталями, электроникой и мультимедиа. Все машины отремонтировали по гарантии.

4 место. Skoda Enyaq iV — рейтинг надежности 93,8%

Skoda Enyaq iV Фото: Skoda

Побратим Volkswagen ID.4 чаще всего страдает от проблем с электроникой — на них приходится 25% поломок. Также может выходить из строя мультимедийная система. Все неисправности покрыла гарантия.

5 место. MG ZS EV — рейтинг надежности 93,5%

MG ZS EV Фото: Autocar

Доступный электрокроссовер MG достаточно надежный. Чаще всего случаются неисправности мотора и электроники, а вот поломки кондиционера, батареи и тормозов не так распространены. У MG ZS EV длительная гарантия, поэтому владельцы не платили за ремонт.

6 место. Hyundai Ioniq 5 — рейтинг надежности 92,6%

Hyundai Ioniq 5 Фото: Hyundai

О проблемах заявили 19% владельцев Hyundai Ioniq 5, причем чаще всего отмечали неисправности кузовных деталей. Реже случаются поломки батареи и мультимедийной системы. Большинство случаев оказались гарантийными, хотя 17% поломок ударили по карману владельцев — ремонт стоил 1500 фунтов стерлингов ($1900) и более.

Наименее надежные электрокроссоверы

1 место. Opel Mokka Electric — рейтинг надежности 60,6%

Opel Mokka Electric Фото: Opel

Чаще всего (в 40% случаев) выходила из строя батарея Opel Mokka. Также владельцы упоминали неисправности мультимедиа, кондиционера, мотора, электроники и рулевого управления. 90% машин отремонтировали бесплатно.

2 место. Jaguar I-Pace — рейтинг надежности 85,9%

Jaguar I-Pace Фото: Jaguar

42% владельцев Jaguar I-Pace признались, что электрокроссовер пришлось ремонтировать, причем длительное время. 98% случаев были гарантийными, однако кое-где ремонт стоил более $2000.

3 место. Audi e-tron/Q8 e-tron — рейтинг надежности 92,6%

Audi e-tron Фото: Audi

О поломках заявили 40% владельцев Audi e-tron. Наиболее проблемными являются электроника и мультимедиа. Все неисправности устранялись по гарантии, однако нередко ремонт длился неделю и более.

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