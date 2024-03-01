Гаджет на колесах: тест-драйв нового электрокроссовера Volvo EX30
Новый Volvo EX30 — инновационный и одновременно доступный электрокроссовер. Фокус познакомился с оригинальным авто и оценил нестандартный скандинавский подход к созданию электрокара.
Это один из самых необычных автомобилей на украинском рынке с огромным количеством "фишек" и интересных решений. Он представляет премиальный бренд, но при этом относительно недорогой. Его динамика — на уровне спорткаров, а оснащение по безопасности не хуже, чем у дорогих моделей. На тесте Фокуса — новейший электрокроссовер Volvo EX30.
Скандинавский минимализм — дизайн Volvo EX30
Сдержанный граненый стиль является традиционным для Volvo. У кроссовера довольно длинный капот, короткие свесы кузова, выраженные крылья и изогнутая оконная линия. Стандартными являются 18-дюймовые диски, но тестовое авто оснастили 20-дюймовыми колесами.
На фоне общего минималистского стиля выделяется оптика Volvo EX30 2024. Фары украшены фирменными Т-образными ходовыми огнями, которые в Volvo называют "молотом Тора". Фонари же выполнены разделенными и украшены декоративными решетками.
Электромобиль Volvo EX30 построен на платформе SEA, которую также использует новый Smart #1. По габаритам кроссовер относится к В-классу.
Размеры Volvo EX30 2024:
- длина – 4233 мм;
- ширина – 1837 мм;
- высота – 1555 мм;
- колесная база – 2650 мм.
Всем заведует дисплей – интерьер Volvo EX30
Сюрпризы начинаются уже при попытке попасть внутрь. В Volvo EX30 2024 это возможно несколькими способами. Во-первых, есть брелок бесключевого доступа, но на нем нет кнопок – для открытия авто нужно провести пальцем по дверной ручке, а для закрытия достаточно легкого касания. Во-вторых, предусмотрена пластиковая карта, которую необходимо приложить к стойке крыши. В-третьих, можно настроить доступ со смартфона.
Салон EX30 разбивает стереотип о Volvo, как о консервативном автопроизводителе. Именно внутри электромобиль удивляет больше всего, ведь компоновка интерьера и органы управления у него очень нестандартные. Даже дверные ручки в салоне оригинальные.
В отделке преобладают материалы, полученные путем вторичной переработки. Их качество вопросов не вызывает: пластик мягкий, а экокожа близка к натуральной.
Руль Volvo EX30 приплюснут сверху и снизу, а на ободе есть наплывы в районе хвата рук. Кнопки на нем – сенсорные. Вместо привычного рычага КПП – джойстик на рулевой колонке. Другой подрулевой переключатель заведует фарами и стеклоочистителями, хотя для настроек приходится воспользоваться тачскрином мультимедийной системы.
Именно на сенсорном экране в Volvo EX30 завязано все. На него выводятся показания приборов (отдельной приборной панели здесь нет). Он отвечает не только за аудио, навигацию или камеру, но и, например, за регулировку зеркал и даже за открытие бардачка.
Это все очень необычно и требует привыкания. К тому же, если на несколько секунд отвлекаешься на экран, то автомобиль сигнализирует об этом и требует следить за дорогой. Поэтому проекция данных на лобовое стекло здесь не помешала бы.
Сама мультимедиа на базе Google работает отлично – она быстрая, а меню понятное. Здесь и Google Maps есть, и многочисленные приложения можно установить.
Кнопок по салону немного и расположены они в необычных местах. Клавиши центрального замка и электростеклоподъемников находятся на центральном подлокотнике, а "аварийка" — на потолке (ее можно включить и через центральный тачскрин).
Компактный кроссовер Volvo EX30 получился на удивление практичным внутри. Правда, бардачок, расположенный в необычном месте по центру передней панели у него небольшой, а карманы в дверях узковаты. Но зато есть немаленький отсек в центральной консоли с USB-портами и парой беспроводных зарядок для смартфонов, а также выдвижной ящик в подлокотнике с подстаканниками.
Насколько просторен новый Volvo EX30
Эргономика водительского места в Volvo EX30 хорошо продумана. У рулевой колонки хотелось бы чуть больший диапазон настройки по высоте, но зато водительское кресло в топовой версии имеет множество разнообразных регулировок. Управляет ими необычный многофункциональный джойстик.
Сами сиденья ортопедически правильные. Они упругие, хорошо удерживают спину и после длительной поездки в Volvo EX30 не чувствуется усталость. Кресла обогреваются, как и руль.
Посадка в Volvo EX30 2024 не очень высокая. Обзорность во всех направлениях неплохая, да и к габаритам компактного авто привыкаешь быстро.
На втором ряду пространство для ног не самое большое, но зато запас над головой неплохой. Салон не очень широкий, поэтому сзади все же комфортнее двоим. К услугам пассажиров – пара разъемов USB-C и выдвижной ящик для мелкой поклажи.
Багажник Volvo EX30 также не очень большой – 318 л в обычном состоянии и 904 л – со сложенными задними креслами. Пол здесь двухуровневый. В добавок, есть 34-литровый отсек спереди.
Комплектация Volvo EX30 2024
Недорогой электромобиль Volvo EX30 неплохо оснащен. Базовый вариант Core получил климат-контроль, камеру заднего вида и парктроник. В самой дорогой версии Ultra есть панорамная крыша, электропривод сидений, камеры, датчики дождя и света.
Традиционно Volvo уделяет огромное внимание безопасности, поэтому во всех EX30 7 подушек безопасности (одна из них – между сиденьями), адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, распознавание знаков, контроль "слепых" зон и автоматическое торможение при движении вперед, назад или проезде перекрестков.
В более дорогих версиях есть система полуавтономного вождения Pilot Assist, позволяющая электрокару самому менять полосу движения. А еще можно контролировать боковой интервал к соседнему авто — чтобы EX30 не "прижимался" к фуре. Доступен и парковочный автопилот, причем Volvo сам сканирует окрестности и находит паркоместа, которые может занять.
Быстрый и тихий
Новый Volvo EX30 не нужно заводить кнопкой – электрокар готов ехать сразу, как открываешь салон – нужно лишь выбрать режим Drive.
Расположенный сзади электромотор на 272 л. с. работает неслышно, как и должно быть. Тяги сразу много, ведь уже с первых оборотов в распоряжении 343 Н∙м крутящего момента.
С места электромобиль Volvo EX30 стартует не хуже спорткаров – спринт до 100 км/ч занимает 5,3 с. Равномерный разгон продолжается примерно до 120 км/ч, а затем динамика резко падает – для электрокаров это привычно.
Если этого мало, есть полноприводный двухмоторный электрокар Volvo EX30 на 428 сил. Он стартует до сотни всего за 3,6 с.
Запас хода Volvo EX30
Кроссовер Volvo EX30 предложен с батареями на 51 и 69 кВт∙ч. В тестовом авто была большая батарея, с которой паспортный запас хода составляет 476 км.
Во время теста минимальный зафиксированный расход электроэнергии с включенным климат-контролем составил 16,5-17 кВт∙ч на 100 км. Если подсчитать, то выходит, что свыше 400 км без подзарядки проехать можно. На трассе же энергопотребление возрастает до 20-21 кВт∙ч на 100 км, то есть в загородном режиме реальный запас хода достигает примерно 330-350 км.
Встроенное зарядное устройство на 11 кВт позволяет заряжать електрокар в домашних условиях за 8 часов. Быстрая зарядка постоянным током (мощностью до 134 кВт) на 80% занимает 26 минут.
Управляемость Volvo EX30
Задний привод не заставляет нервничать на мокром или скользком асфальте – со сцеплением у авто все в порядке. Кроссовер Volvo EX30 послушно маневрирует. Тяжесть его руля можно регулировать, хотя в принципе он остается довольно легким и не очень информативным во всех режимах.
Приятно удивляет подвеска электрокара – она плавно и тихо поглощает даже серьезные выбоины на дороге. Даже с опционными 20-дюймовыми колесами езда остается комфортабельной. В то же время, кроссовер Volvo и не очень кренится в поворотах, ведь батарея в днище понижает центр тяжести авто.
Шумоизоляция салона качественно выполнена, по меркам авто такого класса. На скоростях 110-120 км/ч лишь немного слышны зимние шины.
Тормозная рекуперация Volvo EX30 работает плавно. При желании можно активировать режим езды с одной педалью: в этом случае авто усиленно замедляется, если отпустить газ.
Цена Volvo EX30
Стоимость электрокара – одно из главных преимуществ. Цена Volvo EX30 в Украине стартует с 1 312 191 гривен и даже 428-сильный вариант относительно недорогой – от 1 691 241 гривен. Тестовое авто в версии Ultra стоит 1 707 201 гривен. Большинство конкурентов в премиум-сегменте заметно дороже.
Вердикт Фокуса
Volvo EX30 – гаджет на колесах для нового поколения автомобилистов. Его органы управления и компоновка салона покажутся непривычными владельцам традиционных авто, но зато электрокар качественно выполнен, практичный и комфортабельный. К тому же, кроссовер ощутимо дешевле других моделей с аналогичными характеристиками.
Плюсы Volvo EX30:
- невысокая цена;
- хорошая динамика;
- комфортабельная подвеска.
Минусы Volvo EX30:
- тесный второй ряд;
- не хватает проекции на лобовое стекло.
Технические характеристики Volvo EX30
|Тип двигателя
|электрический
|Мощность двигателя, л. с.
|272
|Крутящий момент, Нм
|343
|Коробка передач
|1-ступенчатый редуктор
|Привод
|задний
|Запас хода, км
|476
|Макс. скорость, км/ч
|180
|Разгон 0–100 км/ч, с
|5,3
|Емкость батареи, кВт∙ч
|69