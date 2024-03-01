Гаджет на колесах: тест-драйв нового электрокроссовера Volvo EX30

Новый Volvo EX30 — инновационный и одновременно доступный электрокроссовер. Фокус познакомился с оригинальным авто и оценил нестандартный скандинавский подход к созданию электрокара.

Это один из самых необычных автомобилей на украинском рынке с огромным количеством "фишек" и интересных решений. Он представляет премиальный бренд, но при этом относительно недорогой. Его динамика — на уровне спорткаров, а оснащение по безопасности не хуже, чем у дорогих моделей. На тесте Фокуса — новейший электрокроссовер Volvo EX30.

Скандинавский минимализм — дизайн Volvo EX30

Сдержанный граненый стиль является традиционным для Volvo. У кроссовера довольно длинный капот, короткие свесы кузова, выраженные крылья и изогнутая оконная линия. Стандартными являются 18-дюймовые диски, но тестовое авто оснастили 20-дюймовыми колесами.

Кроссовер достигает всего 4,23 м в длину Фото: Тарас Брязгунов

На фоне общего минималистского стиля выделяется оптика Volvo EX30 2024. Фары украшены фирменными Т-образными ходовыми огнями, которые в Volvo называют "молотом Тора". Фонари же выполнены разделенными и украшены декоративными решетками.

Электромобиль Volvo EX30 построен на платформе SEA, которую также использует новый Smart #1. По габаритам кроссовер относится к В-классу.

Размеры Volvo EX30 2024:

длина – 4233 мм;

ширина – 1837 мм;

высота – 1555 мм;

колесная база – 2650 мм.

Volvo EX30 является близким родственником Smart #1 Фото: Тарас Брязгунов

Всем заведует дисплей – интерьер Volvo EX30

Сюрпризы начинаются уже при попытке попасть внутрь. В Volvo EX30 2024 это возможно несколькими способами. Во-первых, есть брелок бесключевого доступа, но на нем нет кнопок – для открытия авто нужно провести пальцем по дверной ручке, а для закрытия достаточно легкого касания. Во-вторых, предусмотрена пластиковая карта, которую необходимо приложить к стойке крыши. В-третьих, можно настроить доступ со смартфона.

Салон EX30 разбивает стереотип о Volvo, как о консервативном автопроизводителе. Именно внутри электромобиль удивляет больше всего, ведь компоновка интерьера и органы управления у него очень нестандартные. Даже дверные ручки в салоне оригинальные.

В отделке преобладают материалы, полученные путем вторичной переработки. Их качество вопросов не вызывает: пластик мягкий, а экокожа близка к натуральной.

Панель приборов у Volvo EX30 отсутствует Фото: Тарас Брязгунов

Руль Volvo EX30 приплюснут сверху и снизу, а на ободе есть наплывы в районе хвата рук. Кнопки на нем – сенсорные. Вместо привычного рычага КПП – джойстик на рулевой колонке. Другой подрулевой переключатель заведует фарами и стеклоочистителями, хотя для настроек приходится воспользоваться тачскрином мультимедийной системы.

Именно на сенсорном экране в Volvo EX30 завязано все. На него выводятся показания приборов (отдельной приборной панели здесь нет). Он отвечает не только за аудио, навигацию или камеру, но и, например, за регулировку зеркал и даже за открытие бардачка.

Это все очень необычно и требует привыкания. К тому же, если на несколько секунд отвлекаешься на экран, то автомобиль сигнализирует об этом и требует следить за дорогой. Поэтому проекция данных на лобовое стекло здесь не помешала бы.

Все показания выведены на большой дисплей Фото: Тарас Брязгунов Кнопка "аварийки" располжена на потолке Фото: Тарас Брязгунов

Сама мультимедиа на базе Google работает отлично – она быстрая, а меню понятное. Здесь и Google Maps есть, и многочисленные приложения можно установить.

Кнопок по салону немного и расположены они в необычных местах. Клавиши центрального замка и электростеклоподъемников находятся на центральном подлокотнике, а "аварийка" — на потолке (ее можно включить и через центральный тачскрин).

Компактный кроссовер Volvo EX30 получился на удивление практичным внутри. Правда, бардачок, расположенный в необычном месте по центру передней панели у него небольшой, а карманы в дверях узковаты. Но зато есть немаленький отсек в центральной консоли с USB-портами и парой беспроводных зарядок для смартфонов, а также выдвижной ящик в подлокотнике с подстаканниками.

Бардачок Volvo EX30 расположен по центру передней панели Фото: Тарас Брязгунов На центральной консоли смонтировано беспроводное зарядное устройство для смартфонов Фото: Тарас Брязгунов Спереди предусмотрены два разъема USB-C Фото: Тарас Брязгунов Из подлокотника выдвигается ящик Фото: Тарас Брязгунов Подстаканники можно спрятать Фото: Тарас Брязгунов У задних пассажиров также есть USB-порты Фото: Тарас Брязгунов Сзади предусмотрен небольшой ящик Фото: Тарас Брязгунов У кроссовера оригинальные дверные ручки Фото: Тарас Брязгунов

Насколько просторен новый Volvo EX30

Эргономика водительского места в Volvo EX30 хорошо продумана. У рулевой колонки хотелось бы чуть больший диапазон настройки по высоте, но зато водительское кресло в топовой версии имеет множество разнообразных регулировок. Управляет ими необычный многофункциональный джойстик.

Сами сиденья ортопедически правильные. Они упругие, хорошо удерживают спину и после длительной поездки в Volvo EX30 не чувствуется усталость. Кресла обогреваются, как и руль.

Посадка в Volvo EX30 2024 не очень высокая. Обзорность во всех направлениях неплохая, да и к габаритам компактного авто привыкаешь быстро.

Посадка в Volvo EX30 не очень высокая Фото: Тарас Брязгунов На втором ряду не слишком много места для ног Фото: Тарас Брязгунов

На втором ряду пространство для ног не самое большое, но зато запас над головой неплохой. Салон не очень широкий, поэтому сзади все же комфортнее двоим. К услугам пассажиров – пара разъемов USB-C и выдвижной ящик для мелкой поклажи.

Багажник Volvo EX30 также не очень большой – 318 л в обычном состоянии и 904 л – со сложенными задними креслами. Пол здесь двухуровневый. В добавок, есть 34-литровый отсек спереди.

Объем багажника Volvo EX30 — 318 л Фото: Тарас Брязгунов Пол в багажнике двухуровневый Фото: Тарас Брязгунов Со сложенными сиденьями получается 904-литровый отсек Фото: Тарас Брязгунов Спереди предусмотрен небольшой 34-литровый отсек Фото: Тарас Брязгунов

Комплектация Volvo EX30 2024

Недорогой электромобиль Volvo EX30 неплохо оснащен. Базовый вариант Core получил климат-контроль, камеру заднего вида и парктроник. В самой дорогой версии Ultra есть панорамная крыша, электропривод сидений, камеры, датчики дождя и света.

Традиционно Volvo уделяет огромное внимание безопасности, поэтому во всех EX30 7 подушек безопасности (одна из них – между сиденьями), адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, распознавание знаков, контроль "слепых" зон и автоматическое торможение при движении вперед, назад или проезде перекрестков.

В более дорогих версиях есть система полуавтономного вождения Pilot Assist, позволяющая электрокару самому менять полосу движения. А еще можно контролировать боковой интервал к соседнему авто — чтобы EX30 не "прижимался" к фуре. Доступен и парковочный автопилот, причем Volvo сам сканирует окрестности и находит паркоместа, которые может занять.

Volvo EX30 предложен в версиях на 272 и 428 л. с. Фото: Тарас Брязгунов

Быстрый и тихий

Новый Volvo EX30 не нужно заводить кнопкой – электрокар готов ехать сразу, как открываешь салон – нужно лишь выбрать режим Drive.

Расположенный сзади электромотор на 272 л. с. работает неслышно, как и должно быть. Тяги сразу много, ведь уже с первых оборотов в распоряжении 343 Н∙м крутящего момента.

С места электромобиль Volvo EX30 стартует не хуже спорткаров – спринт до 100 км/ч занимает 5,3 с. Равномерный разгон продолжается примерно до 120 км/ч, а затем динамика резко падает – для электрокаров это привычно.

Даже с 272-сильная версия способна разогнаться до сотни за 5,3 с Фото: Тарас Брязгунов

Если этого мало, есть полноприводный двухмоторный электрокар Volvo EX30 на 428 сил. Он стартует до сотни всего за 3,6 с.

Запас хода Volvo EX30

Кроссовер Volvo EX30 предложен с батареями на 51 и 69 кВт∙ч. В тестовом авто была большая батарея, с которой паспортный запас хода составляет 476 км.

Во время теста минимальный зафиксированный расход электроэнергии с включенным климат-контролем составил 16,5-17 кВт∙ч на 100 км. Если подсчитать, то выходит, что свыше 400 км без подзарядки проехать можно. На трассе же энергопотребление возрастает до 20-21 кВт∙ч на 100 км, то есть в загородном режиме реальный запас хода достигает примерно 330-350 км.

Запас хода Volvo EX30 достигает 476 км Фото: Тарас Брязгунов

Встроенное зарядное устройство на 11 кВт позволяет заряжать електрокар в домашних условиях за 8 часов. Быстрая зарядка постоянным током (мощностью до 134 кВт) на 80% занимает 26 минут.

Управляемость Volvo EX30

Задний привод не заставляет нервничать на мокром или скользком асфальте – со сцеплением у авто все в порядке. Кроссовер Volvo EX30 послушно маневрирует. Тяжесть его руля можно регулировать, хотя в принципе он остается довольно легким и не очень информативным во всех режимах.

Приятно удивляет подвеска электрокара – она плавно и тихо поглощает даже серьезные выбоины на дороге. Даже с опционными 20-дюймовыми колесами езда остается комфортабельной. В то же время, кроссовер Volvo и не очень кренится в поворотах, ведь батарея в днище понижает центр тяжести авто.

Т-образные ходовые огни называют "молотами Тора" Фото: Тарас Брязгунов Фонари имют оригинальный решетчатый дизайн Фото: Тарас Брязгунов

Шумоизоляция салона качественно выполнена, по меркам авто такого класса. На скоростях 110-120 км/ч лишь немного слышны зимние шины.

Тормозная рекуперация Volvo EX30 работает плавно. При желании можно активировать режим езды с одной педалью: в этом случае авто усиленно замедляется, если отпустить газ.

Цена Volvo EX30

Стоимость электрокара – одно из главных преимуществ. Цена Volvo EX30 в Украине стартует с 1 312 191 гривен и даже 428-сильный вариант относительно недорогой – от 1 691 241 гривен. Тестовое авто в версии Ultra стоит 1 707 201 гривен. Большинство конкурентов в премиум-сегменте заметно дороже.

Вердикт Фокуса

Volvo EX30 – гаджет на колесах для нового поколения автомобилистов. Его органы управления и компоновка салона покажутся непривычными владельцам традиционных авто, но зато электрокар качественно выполнен, практичный и комфортабельный. К тому же, кроссовер ощутимо дешевле других моделей с аналогичными характеристиками.

Плюсы Volvo EX30:

невысокая цена;

хорошая динамика;

комфортабельная подвеска.

Минусы Volvo EX30:

тесный второй ряд;

не хватает проекции на лобовое стекло.

Технические характеристики Volvo EX30