В Китае презентовали роскошного соперника Tesla с запасом хода 800 км (фото)

Новый Hongqi EH7 — большой премиальный седан с обтекаемым дизайном. Электрокар предложат в версиях мощностью до 619 л. с. с запасом хода до 800 км.

Обнародованы официальные фото Hongqi EH7 Hongqi EH7. Электромобиль от премиального подразделения концерна FAW поступит в продажу в Китае в ближайшее время. Об этом сообщает сайт Autohome.

Hongqi EH7 отличается обтекаемым дизайном

Новый Hongqi EH7 — серийная версия прошлогоднего концепткара Е001. Электромобиль бросит вызов Tesla Model S и Mercedes EQS.

Дизайн Hongqi EH7 2024 выполнен в новом фирменном стиле марки. Седан отличается оттеночным дизайном с выраженным "носом", высокой оконной линией и большими углами наклона стоек крыши. Фары и фонари выполнены Г-образными.

Крышка багажника дополнена электроприводом

Размеры Hongqi EH7 2024:

длина — 4980 мм;

ширина — 1915 мм;

высота — 1490 мм;

колесная база — 3000 мм.

На передней панели установлено два дисплея

В салоне на передней панели установлено два дисплея, также данные проецируются на лобовое стекло. Комплектация включает голосовое управление, две беспроводные зарядки для смартфонов, электроприводы сидений и крышки багажника.

На центральной консоли установлены две беспроводные зарядки для смартфонов

Электромобиль Hongqi EH7 будет предлагаться в заднеприводной 344-сильной и полноприводной 619-сильной модификациях. В последнем случае разгон до сотни занимает 3,9 с. Будут доступны версии с запасом хода 600 и 800 км.

Кстати, роскошные китайские электромобили Hongqi уже появились и в Украине.

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