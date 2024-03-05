Новые Volvo смогут предупреждать водителя о ДТП впереди (фото)

Новые Volvo будут информировать водителей о ДТП по маршруту движения. Информация об авариях будет поступать из центров управления дорожным движением и от других автомобилей.

Автомобили Volvo первыми в мире получат интересную функцию предупреждения об авариях впереди. Она станет доступной для европейских моделей бренда и сначала появится в Дании. Об этом сообщает официальный сайт Volvo Cars.

Информация об авариях будет выводиться на дисплей авто Фото: Volvo

Volvo сможет оповестить водителя о ДТП на расстоянии до нескольких сотен метров — сообщение появится на дисплее. Это позволит заранее подготовиться, быть внимательнее и снизить скорость перед опасным участком дороги. Новая функция поможет избежать столкновения с машиной, попавшей в аварию, а также уменьшит пробки на дорогах.

Информация о ДТП будет поступать из центров управления дорожным движением и от других автомобилей Volvo и попадать в специальное "облачное" хранилище. Интересно, что его уже используют с 2016 года для предупреждения водителей о дорожных условиях.

Новая функция позволит водителю подготовиться к опасному участку Фото: Volvo

В будущем в Volvo Cars планируют расширить функционал хранилища и предоставлять водителям еще больше информации о дорожном движении. Данные будут браться из новой европейской системы Data for Road Safety.

Ранее Фокус сообщал, что Volvo полностью отказались от дизельных легковых авто.

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