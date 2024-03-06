Электромобиль сжег корабль: на Volkswagen подали в суд из-за катастрофы на судне

Судно-автовоз Felicity Ace было потеряно из-за масштабного пожара. Истцы в суде утверждают, что катастрофа произошла по вине концерна Volkswagen Group.

Против Volkswagen Group подано два судебных иска. Немецкий концерн обвиняют в причастности к пожару на судне Felicity Ace, в котором сгорели почти 4000 автомобилей. Об этом пишет издание Automotive News.

Один из исков еще год назад подан в суд города Штутгарт. Среди 12 истцов — страховщик Allianz и транспортная компания Mitsui OSK Lines, которая была оператором судна Felicity Ace.

По мнению истцов, пожар на Felicity Ace был вызван возгоранием батареи электромобиля Porsche Taycan. Концерн Volkswagen Group обвиняют в том, что он, как производитель электрокара, не предупредил о возможной опасности, а также не проинформировал о мерах предосторожности при транспортировке электрических авто.

Судебный процесс был приостановлен на год, поскольку Volkswagen пытался достичь соглашения. Недавно же против концерна подали еще один аналогичный иск в суд земли Брайншвейг. Представители Volkswagen Group подтвердили иски, однако отказались комментировать их.

Катастрофа судна Felicity Ace — подробности инцидента

Авария на Felicity Ace произошла в феврале 2022 года. Судно-автовоз загорелось в Атлантическом океане вблизи Азорских островов. Экипажу удалось спастись, однако отбуксировать корабль в порт не удалось и 1 марта 2022 года он затонул.

На борту Felicity Ace было 3965 автомобилей, большинство из них — продукция Volkswagen Group. В катастрофе были потеряны как массовые Audi, так и эксклюзивные Porsche и Lamborghini.

Кстати, это не единственное кораблекрушение из-за пожара электромобиля. В 2023 году по этой же причине сгорел автовоз Freemantle Highway.

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