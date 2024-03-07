В ДТП разбили редкий коллекционный суперкар Ferrari за $4 миллиона (фото)

Ferrari Enzo — редкая модель, созданная при участии Михаэля Шумахера. Изготовлено всего 399 таких купе с 660-сильным V12, и сейчас они очень ценятся коллекционерами.

В Германии попал в аварию знаменитый суперкар Ferrari Enzo. Раритетное авто получило серьезные повреждения. Об этом сообщается на сайте пожарной службы Мюнхена.

ДТП произошло на автобане А99 на окраине Мюнхена. По неизвестным причинам Ferrari Enzo потерял управляемость на большой скорости, его занесло и он врезался в отбойник, который разделяет полосы движения.

В ДТП пострадали три человека

После удара суперкар Ferrari некоторое время продолжал движение и его обломки рассыпались на расстоянии в 200 метров. Ими было повреждено другое авто. Кроме того, из Ferrari на дорогу вылился бензин.

В ДТП пострадало три человека, одного из них пришлось госпитализировать. Ferrari Enzo получил существенные повреждения — у него фактически отсутствует передняя часть, а в салоне сработали подушки безопасности. Разбитый суперкар с карбоновым кузовом будет недешевым в ремонте.

Суперкар Ferrari Enzo — очень редкая модель, выпущенная тиражом в 399 экземпляров. Сейчас стоимость суперкара достигает 4 миллионов долларов.

Изготовлено всего 399 Ferrari Enzo Фото: Ferrari

В конструкции Ferrari Enzo использованы технологии "Формулы-1", а в его доводке принимал участие Михаэль Шумахер. Суперкар оборудован 6,0-литровым 660-сильным V12 и способен разогнаться до 100 км/ч за 3,4 с и развить 350 км/ч.

Кстати, недавно в США разбили редкий суперкар Porsche за 2 миллиона долларов.

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