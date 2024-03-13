Шесть колес и пневмоподвеска: как выглядит самая необычная Honda Civic (фото)

Honda Civic удлинили, занизили и установили ему третью ось. Хэтчбек получил аэродинамический обвес, спойлеры и пневмоподвеску.

В США выполнили впечатляющий тюнинг Honda Civic четвертого поколения. Массовый бюджетный хэтчбек 80-х превратили в невероятный шестиколесный фургон. Об этом пишет сайт Carakoom.

Хэтчбек удлинили и занизили Фото: Carakoom

Необычный проект воплощают в жизнь в штате Огайо. Над Honda Civic EF работают уже 13 лет.

Автомобиль достаточно серьезно доработали. Кузов Honda Civic удлинили и добавили третью ось, хотя авто остается переднеприводным. Вместо задних боковых окон установили пластиковые заглушки, чтобы хэтчбек стал фургоном.

Автомобиль получил обвес и два спойлера Фото: Carakoom

К тому же, появились полированные колесные диски с низкопрофильными шинами, аэродинамический обвес и сразу два спойлера — на крыше и на дверях багажника. Фары позаимствовали у более новой Honda Civic EK9 90-х годов. Кузов хэтчбека занижен, а клиренс автомобиля теперь регулируется с помощью пневмоподвески.

В салоне установили спортивные кресла Фото: Carakoom

Тюнинг Honda Civic EF еще не завершен. В салоне установлены спортивные ковшеобразные кресла, однако часть отделки пока отсутствует, а передняя панель разобрана.

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