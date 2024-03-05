Компактный кроссовер Honda превратили в четырехместный внедорожный автодом (видео)

Автодом Honda Element рассчитан на двух взрослых и двух детей и оборудован холодильником. Кроссовер подготовили к серьезному бездорожью.

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Старый кроссовер Honda Element 2008 года начал новую жизнь. Компактную модель превратили в дешевый дом на колесах. О нем рассказали в видео на Youtube-канале New Jersey Outdoor Adventure.

Кроссоверу улучшили внедорожные качества Фото: скриншот/YouTube

Американец Дрю решил купить Honda Element за 4000 долларов и самостоятельно переделать его в дом на колесах. В салоне 4,3-метрового авто достаточно места для двух взрослых и двух детей. Вместо задних сидений раскладывается кровать, а спереди можно подвесить детский гамак.

В салоне хватит места для четырех человек Фото: скриншот/YouTube

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Внутри установили небольшой холодильник, который питается от зарядной станции и солнечных батарей на крыше. Также появились разнообразные отсеки для небольшого багажа. Кроме того, Honda Element получила 10-дюймовый тачскрин, камеру заднего обзора и систему контроля давления в шинах.

Кроме того, Honda Element подготовили для бездорожья. Его клиренс увеличили на 75 мм, установили стальные бамперы и внедорожные шины размером 235/75 R15. К тому же, появились дополнительная оптика, шноркель, багажник на крыше, а также крепления для топора, лопаты и другого инструмента.

Ранее Фокус рассказывал о внедорожном доме на колесах на базе старого пикапа Toyota Hilux.

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