Компактний кросовер Honda перетворили на чотиримісний позашляховий автодім (відео)

Автодім Honda Element розрахований на двох дорослих і двох дітей та обладнаний холодильником. Кросовер підготували до серйозного бездоріжжя.

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Старий кросовер Honda Element 2008 року почав нове життя. Компактну модель перетворили на дешевий дім на колесах. Про нього розповіли у відео на Youtube-каналі New Jersey Outdoor Adventure.

Кросоверу покращили позашляхові якості Фото: скриншот/YouTube

Американець Дрю вирішив купити Honda Element за 4000 доларів і самостійно переробити його в дім на колесах. У салоні 4,3-метрового авто достатньо місця для двох дорослих і двох дітей. Замість задніх сидінь розкладається ліжко, а спереду можна підвісити дитячий гамак.

У салоні вистачить місця для чотирьох осіб Фото: скриншот/YouTube

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Усередині встановили невеликий холодильник, який живеться від зарядної станції та сонячних батарей на даху. Також з’явились різноманітні відсіки для невеликого багажу. Крім того, Honda Element отримала 10-дюймовий тачскрін, камеру заднього огляду і систему контролю тиску в шинах.

Крім того, Honda Element підготували для бездоріжжя. Його кліренс збільшили на 75 мм, встановили стальні бампери та позашляхові шини розміром 235/75 R15. До того ж, з’явилися додаткова оптика, шноркель, багажник на даху, а також кріплення для сокири, лопати та іншого інструменту.

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