Старый пикап Toyota превратили во внедорожный автодом за $23 800 (фото, видео)

Вместо кузова Toyota Hilux установлен 3,8-метровый жилой модуль. Внутри появились кухня, стол и раскладная кровать.

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Житель ЮАР Райан создал недорогой дом на колесах. В его основе лежит пикап Toyota Hilux 2011 года. О проекте рассказали на Youtube-канале Tiny Home Tours.

Сзади установлено крепление для велосипеда Фото: скриншот / YouTube

Райан любит путешествовать по дикой природе, а потому решил создать для этого внедорожный автодом. Тюнинг Toyota Hilux обошелся ему в $23 800.

В салоне установлены стол и раскладная кровать Фото: скриншот / YouTube

Вместо кузова на Toyota Hilux установлен жилой модуль длиной 3,8 м и шириной 1,75 м. Внутри появились раскладная кровать и кухня с плитой, холодильником и раковиной.

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Также внутри установлены скамьи, стол и разнообразные шкафы и полки. В отделке использованы дерево и даже плитка.

Кухня дополнена плитой, раковиной и холодильником Фото: скриншот / YouTube

Кроме того, автодом Toyota Hilux оборудован портативным душем, а сзади установлено крепление для перевозки велосипедов. Пикап оборудовали дополнительным аккумулятором и солнечными батареями на крыше.

Силовой агрегат Toyota Hilux остался без изменений. Дом на колесах оборудован 3,0-литровым 171-сильным турбодизелем и 6-ступенчатой механической КПП. Полный привод дополнен понижающей передачей.

Ранее Фокус сообщал о внедорожном автодоме на базе старого грузовика.

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