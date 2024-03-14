Honda представила новый компактный кроссовер с расходом 4,2 л на 100 км (фото)

Кроссоверу Honda HR-V обновили дизайн, а линейку расширила внедорожная версия. Модель оборудована экономичной гибридной установкой.

Компактный кроссовер Honda HR-V прошел фейслифтинг. Обновленную модель презентовали в Японии (там она известна под названием Vezel), а ее продажи начнутся с апреля. Подробности авто раскрыли на официальном сайте производителя.

Сзади обновили фонари Фото: Honda

Новая Honda HR-V 2024 узнается, прежде всего, по увеличенной безрамочной решетке радиатора. Кроме того, изменены бамперы и фонари кроссовера.

Внедорожная Honda HR-V Hunt Фото: Honda

К тому же, впервые в линейке появился внедорожный пакет Hunt Package. У такого кроссовера совсем другая решетка радиатора, установлены защитный пластиковый обвес и высокопрофильные шины на 16-дюймовых дисках. На крыше появились рейлинги для багажника.

Салон Honda HR-V в исполнении Hunt Package имеет особую водостойкую отделку. В остальных же версиях модели интерьер не претерпел изменений. Список опций пополнил адаптивный круиз-контроль с режимом для пробок.

Салон Honda HR-V Hunt отделан водостойкими материалами Фото: Honda

Как и прежде, кроссовер Honda HR-V оснащен гибридной установкой e:HEV со 131-сильным электромотором и 1,5-литровым бензиновым генератором на 106 л. с. Расход топлива в смешанном цикле составляет 4,2 л/100 км. Есть версии с передним и полным приводом.

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