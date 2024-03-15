Цена 25 000 евро и запас хода 400 км: презентован недорогой электрокроссовер Skoda (фото)

Электромобиль Skoda Epiq — компактный 4,1-метровый кроссовер с выразительным дизайном и большим 490-литровым багажником. Запас хода авто превысит 400 км.

На ежегодной пресс-конференции Skoda представлен доступный электромобиль Epiq. Компактный кроссовер поступит в продажу с 2025 года по цене от 25 000 евро. Его подробности раскрыли на официальном сайте чешского автопроизводителя.

Электрокар будет стоить от 25 000 евро Фото: Skoda

Epiq — самый маленький кроссовер Skoda, который достигает всего 4,1 м в длину. Модель построена на упрощенной электрической платформе MEB Entry, которую также будет использовать преемник Volkswagen Polo.

Электромобиль Skoda Epiq своим дизайном напоминает концепт кар Vision 7S. Он отличается граненым дизайном с короткими свесами кузова, высокой оконной линией и тоненькими светодиодными фарами и фонарями.

На передней панели установлены два дисплея Фото: Skoda

В салоне Skoda Epiq 2025 установлены узкий виртуальный щиток приборов и большой тачскрин, а на центральной панели установлена широкая ниша с беспроводной зарядкой для смартфонов. Кстати, смартфон можно будет использовать и для доступа в салон вместо ключа.

У авто будет большой 490-литровый багажник Фото: Skoda

Внутреннее убранство разбавлено ярко-оранжевыми вставками. Заявлено, что компактная модель будет иметь большой 490-литровый багажник.

А вот характеристики модели пока держат в секрете. Известно лишь, что новый Skoda Epiq 2025 будет переднеприводным, а его запас хода превысит 400 км. Также будет поддерживаться двунаправленная зарядка, то есть можно питать электроэнергией различные приборы.

Между прочим, недавно на украинский рынок вышли две недорогие модели Skoda.

Также Фокус сообщал, что Skoda выпустит дешевый бензиновый кроссовер.