Презентован новый Mitsubishi Pajero Sport: как изменился внедорожник (фото)

Mitsubishi Pajero Sport обновили снаружи и сделали более современным внутри. Турбодизель внедорожника стал мощнее.

В Тайланде представили новый Mitsubishi Pajero Sport. Рамный внедорожник прошел уже вторую модернизацию и поступает в продажу по цене в эквиваленте 38 600 — 47 000 долларов. Его подробности раскрыли на официальном сайте японского автопроизводителя.

2,4-литровый турбодизель теперь развивает 184 л. с. Фото: Mitsubishi

Новый Mitsubishi Pajero Sport не слишком сильно изменился внешне. Его выдают новая решетка радиатора и немного иные передний и задний бамперы. Кроме того, предложены 18-дюймовые литые диски свежего дизайна. Как и прежде, можно выбрать версию с черным лакированным декором на кузове.

В салоне установили новый руль от Mitsubishi L200 последнего поколения, а также более современную виртуальную панель приборов с диагональю 8 дюймов. Для задних пассажиров теперь доступен монитор в потолке.

Базовая комплектация Mitsubishi Pajero Sport расширена — ее пополнили адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения и контроля "слепых" зон.

В салоне установлены новые руль и панель приборов Фото: Mitsubishi

Знакомый 2,4-литровый турбодизель стал немного мощнее — развивает 184 л.с. и 430 Н∙м. Интересно, что в разных странах он предлагается как с 8-ступенчатым автоматом, так и с 6-ступенчатым.

Между прочим, до конца 2024 года должен дебютировать и полностью новый Mitsubishi Pajero Sport следующего поколения.

Также Фокус рассказывал, что планируют возродить и Mitsubishi Pajero — он станет роскошным гибридом.