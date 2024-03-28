Самые интересные новые премиальные электрокроссоверы на украинском рынке

В Украине набирают популярность премиальные электрические кроссоверы. Фокус расскажет о новых моделях этого сегмента, которые недавно вышли на украинский рынок.

Спрос на электромобили в Украине постоянно растет и все чаще автомобилисты выбирают не подержанные, а новые модели. Неудивительно, что на украинском рынке появляется все больше электрокаров — особенно в премиум-сегменте. Среди них преобладают электрические кроссоверы, ведь именно такие авто доминируют на украинском рынке. Фокус выбрал самые интересные новые электрокроссоверы премиум-класса, которые появились в Украине в последнее время.

Lexus RZ

Новый Lexus RZ — электрический собрат популярного кроссовера RX. 4,8-метровый кроссовер привлекает стремительным дизайном с элегантным изгибом крыши, высокой оконной линией и стреловидными диодными фарами.

Lexus RZ Фото: Lexus

В салоне Lexus RZ впечатляет качеством материалов внутренней отделки. Электрокроссовер оснащен цифровой приборной панелью, большим 14-дюймовым тачскрином, также есть проекция данных на лобовое стекло.

Новый Lexus RZ стоит от 2 749 371 гривен (с учетом стоимости цвета "металлик"), то есть доступнее, чем большинство премиальных электрокроссоверов. Вместе с тем, модель очень богато оборудована — панорамная крыша, камеры 360-градусного обзора, вентиляция кресел, мощная акустика Mark Levinson с 13 динамиками, электроприводы сидений, рулевой колонки и дверей багажника, а также полный комплекс систем безопасности LSS+ 3.0.

В салоне установлен большой 14-дюймовый тачскрин Фото: Lexus

Электрокроссовер Lexus оборудован полноприводной 313-сильной установкой, которая позволяет разгоняться до 100 км/ч за 5,3 с. Батарея емкостью 71,4 кВт∙ч позволяет преодолеть до 395 км без подзарядки.

Mercedes-Benz EQE SUV

Mercedes-Benz EQE SUV Фото: Mercedes-Benz

Новый Mercedes-Benz EQS SUV — электрический аналог модели GLE. 4,86-метровый кроссовер отличается обтекаемым дизайном с нестандартным оформлением передней части. В интерьере на передней панели установлены три дисплея. Кроссовер имеет просторный салон и большой 520-литровый багажник. Электромобиль Mercedes EQS SUV предлагается в версиях с задним и полным приводом мощностью от 292 до 625 л. с., хотя топовые модификации от AMG довольно недешевы. Все модели комплектуются батареей на 90,6 кВт∙ч, а запас хода составляет от 378 до 449 км.

Audi Q8 e-tron

Audi Q8 e-tron Фото: Audi

Электрокроссовер не является полностью новой моделью — это модернизированная версия Audi e-tron. Его дизайн обновили, но он выдержан в традиционном граненном стиле немецкой марки. Салон Audi Q8 e-tron почти не изменился — как и раньше, на центральной панели установлены сразу два дисплея, один из которых заменяет переключатели климат-контроля. Электрокроссовер предлагается в полноприводных версиях мощностью 340, 408 и 503 л. с. с батареями емкостью 95 и 106 кВт∙ч. Запас хода Audi Q8 e-tron составляет от 407 до 458 км.

BMW iX3

BMW iX3 Фото: BMW

Новый BMW iX3 — электрическая модификация кроссовера X3. От бензиновых и дизельных собратьев она почти не отличается внешне — электрокар выдают лишь заглушки на месте решетки радиатора, аэродинамический обвес и голубой декор. Интерьер также почти не изменился по сравнению со стандартным BMW X3. Электрокроссовер не выпускают с полным приводом — доступна лишь 286-сильная заднеприводная версия. С аккумуляторной батареей емкостью 80 кВт∙ч электромобиль BMW iX3 способен проехать 460 км без подзарядки.