Курс на электрификацию: присматриваемся к новому электрокроссоверу от Lexus (фото)

Lexus уверенно набирает ускорение на пути к электрификации своей продукции. При этом он не ищет легких дорог. Лучшее подтверждение этому — новый электрокроссовер Lexus RZ 450e, созданный буквально "с нуля".

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Модель гармонично соединила в себе все лучшее от японского бренда: совершенные системы управления, гарантированную безопасность и высочайший уровень качества. Первое, что бросается в глаза при взгляде на новый Lexus RZ, — мастерство исполнения каждой детали. Здесь все продумано, чтобы удовлетворить практические и эстетические потребности.

Футуристический дизайн Lexus RZ 450e

Смелость и естественность дизайна

С точки зрения дизайна экстерьера новый Lexus RZ 450e — это хорошо продуманная экстравагантность и ставка на динамичность — как визуальную, так и физическую. Все это получило название SeamlessE-motion, которое намекает на плавность линий, движения и ускорения автомобиля. По словам главного дизайнера модели Даичи Кимуры (Daichi Kimura), вдохновение пришло от природы, а именно гепардов. Маневренность, плавность и динамичность их движения легли в основу новой концепции дизайна. При этом Lexus отказался от уже традиционной веретенообразной решетки, но придал веретенообразную форму всему кузову автомобиля для большей аэродинамичности. Капельку футуристичности внешнему виду Lexus RZ 450e добавляют заниженный капот, уменьшенные воздухозаборники и ультратонкие фары.

Внешний вид Lexus RZ 450e внешность Lexus RZ 450e

Комфортный минимализм салона

Убрать все лишнее, оставить все самое лучшее — по такому принципу был создан интерьер нового электрокроссовера. Количество декоративных элементов сведено к минимуму, качество внутренней отделки — к максимуму. Садясь в RZ 450e, попадаешь в светлое открытое пространство, дополняемое панорамной футуристической крышей. Для создания особой атмосферы под настроение здесь предусмотрено фоновое освещение: можно настроить различные цвета, а в темное время суток на дверях появляются причудливые узоры и тени. Так, внутреннее состояние водителя и пассажиров можно гармонировать с индивидуально подобранной атмосферой в салоне автомобиля. Традиционно лучшую акустику и эффекты автомобильного кинотеатра обеспечивает аудиосистема Mark Levinson® Premium Surround с 13 динамиками.

Интерьер нового электрокроссовера

Мощность, производительность, экологичность

Что под капотом? На месте привычного двигателя внутреннего сгорания разместились передний электромотор, инвертор и блок управления мощностью. Именно этот блок обеспечивает до 10 тысяч изменений тока в секунду и делает реакции силовой установки такими плавными и быстрыми. А вот литий-ионная батарея емкостью 71,4 кВт-ч размещена в днище кузова этого кроссовера. Зарядить ее от 0 до 80% можно всего за полчаса, а максимальный запас хода достигает 395 км. Разработчики позаботились не только о мощности, но и о долговечности батареи, которая сохраняет 90% своей емкости в течение 10 лет эксплуатации. Таким образом, Lexus добавляет еще один пункт к своему экокурсу, обеспечивая экологичность не только эксплуатации автомобиля, но и всех этапов его производства и утилизации.

Зарядить электромобиль от 0 до 80% можно всего за полчаса, а максимальный запас хода достигает 395 км

Репутация — превыше всего

Несмотря на множество инноваций, Lexus — это прежде всего Lexus. В новом RZ 450e сохранены фирменные признаки японского бренда, а именно: образцовое качество и безопасность, безупречные ходовые и технические характеристики. Высокая жесткость кузова, низкий центр тяжести автомобиля и длинная колесная база гарантируют уверенность и комфорт за рулем, а за 5,3-секундное ускорение от 0 до 100 км/ч и сверхточное управление Lexus RZ 450e отвечает эксклюзивная интеллектуальная система полного привода DIRECT4. Она позволяет равномерно и плавно распределять тяговое усилие между электроосями.

Также Lexus неизменно верен философии гостеприимства Омотенаши и мастерства Такуми, которые прежде всего обеспечивают ощущение комфорта и подстроенности автомобиля под его владельца. Панорамная крыша салона не только наполняет его светом и добавляет внутреннего пространства, но и имеет специальное покрытие, сохраняющее тепло в холодное время года и предотвращает нагрев салона в солнечные дни. Еще один плюс к комфорту — инфракрасные обогреватели для водителя и переднего пассажира. Расположенные на уровне коленей, они обогревают колени и ноги, вместе с подогревом сидений создавая эффект теплого одеяла.

В новом RZ 450e сохранено и усовершенствовано все лучшее, чем прославился японский бренд

Безусловно безопасный

Lexus традиционно бескомпромиссный в вопросах безопасности, поэтому новый RZ 450e оснащен новейшими системами активной безопасности и помощи водителю LexusSafetySystem+ третьего поколения. Они помогают водителю удерживать автомобиль в полосе, не терять концентрацию внимания, точно проходить повороты и сохранять максимальную управляемость автомобилем. Среди инноваций — технология SafeExitAssist, которая блокирует открытие дверей автомобиля при приближении к ним других транспортных средств.

Будущее — за электромобилями. Настоящее — тоже за ними. Электрокроссовер Lexus RZ 450e наглядно демонстрирует, как не терять лучшие достижения в погоне за инновациями и одновременно брать лучшее от передовых технологий, сохраняя первенство. Таковы они, японские традиции качества.

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