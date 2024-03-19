Курс на електрифікацію: придивляємося до нового електрокросовера від Lexus (фото)

Lexus упевнено набирає прискорення на шляху до електрифікації своєї продукції. Водночас він не шукає легких доріг. Найкраще підтвердження цьому — новий електрокросовер Lexus RZ 450e, створений буквально "з нуля".

Related video

Модель гармонійно поєднала у собі все найкраще від японського бренда: досконалі системи керування, гарантовану безпеку і найвищий рівень якості. Перше, що впадає в око при погляді на новий Lexus RZ, — майстерність виконання кожної деталі. Тут усе продумано, щоб задовольнити практичні й естетичні потреби.

Футуристичний дизайн Lexus RZ 450e

Сміливість та природність дизайну

З точки зору дизайну екстер’єру новий Lexus RZ 450e — це добре продумана екстравагантність і ставка на динамічність — як візуальну, так і фізичну. Все це отримало назву SeamlessE-motion, яка натякає на плавність ліній, руху та прискорення автомобіля. За словами головного дизайнера моделі Даічі Кімури (Daichi Kimura), натхнення прийшло від природи, а саме гепардів. Маневреність, плавність і динамічність їхнього руху лягли в основу нової концепції дизайну. Водночас Lexus відмовився від уже традиційної веретеноподібної решітки, але надав веретеноподібної форми всьому кузову автомобіля для більшої аеродинамічності. Краплинку футуристичності зовнішньому вигляду Lexus RZ 450e додають занижений капот, зменшені повітрозабірники та ультратонкі фари.

Зовнішній вигляд Lexus RZ 450e

Комфортний мінімалізм салону

Прибрати все зайве, залишити все найкраще — за таким принципом було створено інтер’єр нового електрокросовера. Кількість декоративних елементів зведено до мінімуму, якість внутрішнього оздоблення — до максимуму. Сідаючи вRZ 450e, потрапляєш у світлий відкритий простір, що доповнюється панорамним футуристичним дахом. Для створення особливої атмосфери під настрій тут передбачено фоновеосвітлення: можна налаштувати різні кольори, а в темний час на дверях з’являються вигадливі візерунки і тіні. Так, внутрішній стан водія та пасажирів можна гармоніюватиз індивідуально підібраною атмосферою у салоні автомобіля. Традиційно найкращу акустику й ефекти автомобільного кінотеатру забезпечує аудіосистема Mark Levinson® Premium Surround із 13 динаміками.

Інтер`єр нового електрокросовера

Потужність, продуктивність, екологічність

Що під капотом? На місці звичного двигуна внутрішнього згоряння розмістилися передній електромотор, інвертор і блок керування потужністю. Саме цей блок забезпечує до 10 тисяч змін струму на секунду й робить реакції силової установки такими плавними та швидкими. А от літій-іонна батарея ємністю 71,4 кВт·год розміщена у днищі кузова цього кросовера. Зарядити її від 0 до 80% можна всього за пів години, а максимальний запас ходу сягає 395 км. Розробники подбали не лише про потужність, а й про довговічність батареї, яка зберігає 90% своєї ємності протягом 10 років експлуатації. Таким чином, Lexus додає ще один пункт до свого екокурсу, забезпечуючи екологічність не лише експлуатації автомобіля, а й усіх етапів його виробництва й утилізації.

Зарядити електромобіль від 0 до 80% можна лише за пів години, а максимальний запас ходу сягає 395 км

Репутація — понад усе

Попри безліч інновацій, Lexus — це насамперед Lexus. У новому RZ 450e збережені фірмові ознаки японського бренда, а саме: взірцева якість і безпека, бездоганні ходові й технічні характеристики. Висока жорсткість кузова, низький центр ваги автомобіля і довга колісна база гарантують впевненість та комфорт за кермом, а за 5,3-секундне прискорення від 0 до 100 км/год та надточне керування Lexus RZ 450e відповідає ексклюзивна інтелектуальна система повного привода DIRECT4. Вона дозволяє рівномірно та плавно розподіляти тягове зусилля між електроосями.

Також Lexus незмінно вірний філософії гостинності Омотенаші та майстерності Такумі, які насамперед забезпечують відчуття комфорту та підлаштованості автомобіля під його власника. Панорамний дах салону не лише наповнює його світлом та додає внутрішнього простору, а й має спеціальне покриття, що зберігає тепло у холодну пору року та запобігає нагріванню салону в сонячні дні. Ще один плюс до комфорту — інфрачервоні обігрівачі для водія та переднього пасажира. Розташовані на рівні колін, вони обігрівають коліна та ноги, разом із підігрівом сидінь створюючи ефект теплої ковдри.

У новому RZ 450e збережено та вдосконалено все найкраще, чим прославився японський бренд

Беззаперечно безпечний

Lexus традиційно безкомпромісний у питаннях безпеки, тому новий RZ 450e оснащений найновішими системами активної безпеки та допомоги водієві LexusSafetySystem+ третього покоління. Вони допомагають водієві утримувати автомобіль у смузі, не втрачати концентрацію уваги, точно проходити повороти та зберігати максимальну керованість автомобілем. Серед інновацій — технологія SafeExitAssist, яка блокує відчинення дверцят автомобіля при наближенні до них інших транспортних засобів.

Майбутнє — за електромобілями. Теперішнє — теж за ними. Електрокросовер Lexus RZ 450e наочно демонструє, як не втрачати найкращі надбання у гонитві за інноваціями і водночас брати найкраще від передових технологій, зберігаючи першість. Такі вони, японські традиції якості.

www.lexus.ua