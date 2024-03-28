Найцікавіші нові преміальні електрокросовери на українському ринку

В Україні набирають популярності преміальні електричні кросовери. Фокус розповість про нові моделі цього сегменту, які недавно вийшли на український ринок.

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Попит на електромобілі в Україні постійно зростає і все частіше автомобілісти обирають не вживані, а нові моделі. Недивно, що на українському ринку з’являється все більше електрокарів – особливо у преміумсегменті. Серед них переважають електричні кросовери, адже саме такі авто домінують на українському ринку. Фокус обрав найцікавіші нові електрокросовери преміумкласу, які з’явилися в Україні останнім часом.

Lexus RZ

Новий Lexus RZ — електричний побратим популярного кросовера RX. 4,8-метровий кросовер приваблює стрімким дизайном із елегантним вигином даху, високою віконною лінією та стріловидними діодними фарами.

Lexus RZ Фото: Lexus

У салоні Lexus RZ вражає якістю матеріалів внутрішнього оздоблення. Електрокросовер оснащено цифровою панеллю приладів, великим 14-дюймовим тачскріном, також є проекція даних на лобове скло.

Новий Lexus RZ коштує від 2 749 371 гривень (з урахуванням вартості кольору "металік"), тобто доступніший, аніж більшість преміальних електрокросоверів. Разом із тим, модель дуже багато обладнана – панорамний дах, камери 360-градусного огляду, вентиляція крісел, потужна акустика Mark Levinson із 13 динаміками, електроприводи сидінь, кермової колонки та дверей багажника, а також повний комплекс систем безпеки LSS+ 3.0.

У салоні встановлено великий 14-дюймовий тачскрін Фото: Lexus

Електрокросовер Lexus обладнано повнопривідною 313-сильною установкою, яка дозволяє розганятися до 100 км/год за 5,3 с. Батарея ємністю 71,4 кВт∙год дозволяє подолати до 395 км без підзарядки.

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Курс на електрифікацію: придивляємося до нового електрокросовера від Lexus (фото)

Mercedes-Benz EQE SUV

Mercedes-Benz EQE SUV Фото: Mercedes-Benz

Новий Mercedes-Benz EQS SUV – електричний аналог моделі GLE. 4,86-метровий кросовер вирізняється обтічним дизайном із нестандартним оформленням передньої частини. У інтер’єрі на передній панелі встановлено три дисплеї. Кросовер має просторий салон і великий 520-літровий багажник. Електромобіль Mercedes EQS SUV пропонують у версіях із заднім і повним приводом потужністю від 292 до 625 к. с., хоча топові модифікації від AMG досить недешеві. Усі моделі комплектують батареєю на 90,6 кВт∙год, а запас ходу складає від 378 до 449 км.

Audi Q8 e-tron

Audi Q8 e-tron Фото: Audi

Електрокросовер не є повністю новою моделлю – це модернізована версія Audi e-tron. Його дизайн оновили, але він витриманий у традиційному гранованому стилі німецької марки. Салон Audi Q8 e-tron майже не змінився – як і раніше, на центральній панелі встановлено одразу два дисплеї, один з яких замінює перемикачі клімат-контролю. Електрокросовер пропонують у повнопривідних версіях потужністю 340, 408 і 503 к. с. із батареями ємністю 95 і 106 кВт∙год. Запас ходу Audi Q8 e-tron складає від 407 до 458 км.

BMW iX3

BMW iX3 Фото: BMW

Новий BMW iX3 – електрична модифікація кросовера X3. Від бензинових і дизельних побратимів вона майже не відрізняється зовні – електрокар видають лише заглушки на місці решітки радіатора, аеродинамічний обвіс та блакитний декор. Інтер’єр також майже не змінився порівняно зі стандартним BMW X3. Електрокросовер не випускають із повним приводом – доступна лише 286-сильна задньопривідна версія. Із акумуляторною батареєю ємністю 80 кВт∙год електромобіль BMW iX3 здатен проїхати 460 км без підзарядки.