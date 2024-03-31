Раритет с двигателем Ferrari: в Киеве заметили спорткар на номерах Красного Креста (фото)

Всего изготовлено всего 2432 купе Maserati GranSport. Спорткар оснащен 4,2-литровым 400-сильным V8 производства Ferrari.

В Киеве сфотографировали раритетное купе Maserati GranSport. Итальянский спорткар является редкостью не только в Украине, но и в мире. Его фотографии появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Спорткар оснащен двигателем от Ferrari Фото: Topcars UA

GranSport — лимитированная заряженная версия Maserati Coupe, которая выпускалась с 2004 по 2007 год. Всего было изготовлено всего 2432 таких купе. Конкретно этот спорткар имеет дипломатические номера с индексом 212, который зарезервирован за Миссией Международного Комитета Красного Креста в Украине.

От стандартной модели купе Maserati GranSport отличается обвесом и особыми 19-дюймовыми дисками. В салоне установлены спортивные кресла и изменена центральная консоль.

Как и все Maserati Coupe, GranSport оснащен 4,2-литровым V8 производства Ferrari. В заряженной версии его мощность увеличена до 400 л. с. и установлен спортивный выхлоп.

В салоне установлены спортивные кресла Фото: Maserati

С 6-ступенчатой роботизированной КПП разгон до 100 км/ч занимает 4,85 с, а максимальная скорость составляет 285 км/ч. Кроме того, в Maserati GranSport доработана подвеска и установлены адаптивные амортизаторы.

Кстати, в Киеве есть и более старый и редкий кабриолет Maserati Biturbo Spyder 80-х годов.

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