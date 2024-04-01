Авторынок Украины вышел на уровень 2017 года: самые популярные марки и модели (фото)

За первый квартал 2024 года продажи новых авто в Украине выросли на 48%. Наибольшим спросом пользуются автомобили Toyota и Renault.

Продажи новых авто в Украине продолжают стремительно расти. За март украинцы приобрели 6,7 тыс. машин, что на 18% больше, чем в феврале и сразу на 50% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Такую статистику приводит ассоциация "Укравтопром".

Лидеры украинского авторынка остались неизменными. Первое место сохраняет Toyota (1021 проданное авто и рост 58%), а второе — Renault (955 авто, +118%).

Renault Duster сохраняет лидерство на рынке Фото: Renault

Третья позиция — у Skoda с 452 проданными автомобилями и ростом 31%. В ТОП 5 самых популярных марок также попали Volkswagen (444 авто, +3%) и премиальный бренд BMW (381 шт., +7%).

Самый популярный автомобиль в Украине также неизменен — это кроссовер Renault Duster. В марте продали 920 таких автомобилей.

Всего за первый квартал 2024 года украинцы приобрели 16,6 тыс. новых легковых автомобилей и это на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом украинский авторынок уже вышел на уровень 2017 года.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине растет спрос на подержанные авто из США.

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