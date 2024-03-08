В Украине стремительно растет спрос на электромобили: самые популярные модели (фото)
Украинцы активнее покупают новые и подержанные электромобили. Наибольшим спросом пользуются модели китайского производства, а также Nissan и Tesla с пробегом.
Продажи электромобилей в Украине продолжают расти очень стремительными темпами. За февраль украинцы приобрели 3924 электрокара, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".
Доля новых авто в этом сегменте составила 24%. Большинство электрокаров являются легковыми — 3881 шт. (926 новых и 2955 подержанных). Из 43 проданных коммерческих электромобилей 41 — с пробегом.
Как и раньше, среди новых электрокаров спросом пользуются модели китайского производства, а первое место занимает Volkswagen ID.4. В подержанном сегменте многолетнее лидерство сохраняет Nissan Leaf.
ТОП 5 популярных новых электромобилей в Украине за февраль 2024 года:
- Volkswagen ID.4 — 257 проданных авто.
- BYD Song Plus — 104 ед.
- Honda e:NS1 — 96.
- Nissan Ariya — 71.
- Honda M-NV — 49.
Самые популярные электромобили с пробегом в Украине:
- Nissan Leaf — 416 проданных авто.
- Tesla Model 3 — 380 ед.
- Tesla Model Y — 279 ед.
- Volkswagen e-Golf — 210 ед.
- Hyundai Kona Electric — 161 ед.
Всего за два месяца 2024 года в Украине впервые поставлено на учет 7,5 тыс. электромобилей, что в 2,5 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
Кстати, за февраль в Украине существенно выросли и продажи новых автомобилей.
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