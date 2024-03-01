Продажи авто в Украине выросли в полтора раза: популярные марки и модели (фото)

Продажи новых авто в Украине почти вернулись к уровню 2021 года. Самыми популярными являются модели Toyota, Renault и Volkswagen.

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Авторынок Украины продолжает расти стремительными темпами, несмотря на войну. За февраль в нашей стране было продано почти 5,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 51% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Такую статистику приводит ассоциация "Укравтопром".

Продажи авто в Украине почти вышли на уровень 2021 года. Тогда в феврале продали только на 11% больше машин, чем в этом году — около 6,3 тыс. единиц.

Renault Duster остается самым популярным авто в Украине Фото: Renault

Лидеры авто рынка остались неизменными. Первое место занимает Toyota с 858 проданными авто и ростом в 70%, а вторая позиция — у Renault (706 авто и рост 64%). Третьим стал Volkswagen — 472 машины и рост 53%. Наибольший рост продемонстрировал бренд Peugeot — 364%.

ТОП-5 автобрендов в Украине за февраль 2024 года:

Toyota — 858 проданных авто (рост 70%). Renault — 706 ед. (+64%). Volkswagen — 472 ед. (+53%). Skoda — 452 ед. (+38%). Peugeot — 348 ед. (+364%).

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По-прежнему самый популярный автомобиль в Украине — Renault Duster: в феврале реализовали 603 кроссовера. Всего же за два месяца 2024 года в нашей стране уже продано более 10 тыс. новых машин, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее Фокус рассказывал о самых популярных авто в мире. Впервые лидером стал электромобиль.

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