В лидерах — электрокар: самые популярные авто в мире за 2023 год (фото)

Наибольшим спросом в 2023 году пользовались кроссоверы и пикапы. Впервые в истории лидером на мировом авторынке стал электромобиль.

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За 2023 год в мире продано более 86 миллионов новых легковых автомобилей. Это на 8,9% больше, чем в 2022 году. Такую статистику приводит сайт focus2move.

Лидеры рынка среди брендов остались неизменными. Первое место сохраняет за собой Toyota с 9,07 млн проданными авто, а второе — Volkswagen (5,1 млн авто). Наибольший рост продемонстрировал BYD — 48,8%.

Электрокроссовер Tesla Model Y стал самым популярным авто в мире Фото: Tesla

ТОП-10 самых популярных автобрендов в мире за 2023 год:

Toyota — 9,07 млн проданных авто (+4,1%). Volkswagen — 5,1 млн (+7,0%). Honda — 3,9 млн (+3,7%). Hyundai — 3,8 млн (+5,5%). Ford — 3,7 млн (+4,4%). Nissan — 3,3 млн (+8,5%). Chevrolet — 3,29 млн (+2,2%). Kia — 3,0 млн (+2,2%). BYD — 2,6 млн (+48,8%). Mercedes-Benz — 2,2 млн (+0,6%).

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А вот среди моделей на глобальном рынке — новый лидер, причем впервые в истории им стал электрокар. Tesla Model Y нашла 1,23 млн покупателей и обогнала многолетнего лидера Toyota Corolla (1,07 млн авто). Третьим стал кроссовер Toyota RAV4 (1,01 млн шт.). В ТОП-10 преобладают кроссоверы и пикапы.

Toyota Corolla впервые за долгие годы потеряла лидерство на глобальном рынке Фото: Toyota

Самые популярные авто в мире за 2023 год:

Tesla Model Y. Toyota Corolla. Toyota RAV4. Ford F-Series. Honda CR-V. Toyota Camry. Hyundai Tucson. Chevrolet Silverado. Toyota Hilux. Ram пикап Ram.

Кстати, электромобиль Tesla Model Y стал лидером 2023 года и на европейском рынке.

Также Фокус сообщал, что европейские автопроизводители могут объединиться против Tesla.