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Авто

У лідерах — електрокар: найпопулярніші авто у світі за 2023 рік (фото)

Продажі нових авто, продажі авто, найпопулярніші авто, нові автомобілі
Фото: Alamy | Продажі нових авто у світі виросли на 8,9%

Найбільшим попитом у 2023 році користувалися кросовери та пікапи. Уперше в історії лідером на світовому авторинку став електромобіль.

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За 2023 рік у світі продано понад 86 мільйонів нових легкових автомобілів. Це на 8,9% більше, аніж у 2022 році. Таку статистику наводить сайт focus2move.

Лідери ринку серед брендів залишилися незмінними. Перше місце зберігає за собою Toyota з 9,07 млн проданими авто, а друге – Volkswagen (5,1 млн авто). Найбільше зростання продемонстрував BYD – 48,8%.

Tesla Model Y, Продажі нових авто, продажі авто, найпопулярніші авто, нові автомобілі Fullscreen
Електрокросовер Tesla Model Y став найпопулярнішим авто у світі
Фото: Tesla

ТОП-10 найпопулярніших автобрендів у світі за 2023 рік:

  1. Toyota – 9,07 млн проданих авто (+4,1%).
  2. Volkswagen – 5,1 млн (+7,0%).
  3. Honda – 3,9 млн (+3,7%).
  4. Hyundai – 3,8 млн (+5,5%).
  5. Ford – 3,7 млн (+4,4%).
  6. Nissan – 3,3 млн (+8,5%).
  7. Chevrolet – 3,29 млн (+2,2%).
  8. Kia – 3,0 млн (+2,2%).
  9. BYD – 2,6 млн (+48,8%).
  10. Mercedes-Benz – 2,2 млн (+0,6%).
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А от серед моделей на глобальному ринку — новий лідер, причому вперше в історії ним став електрокар. Tesla Model Y знайшла 1,23 млн покупців і обігнала багаторічного лідера Toyota Corolla (1,07 млн авто). Третім став кросовер Toyota RAV4 (1,01 млн шт.). У ТОП-10 переважають кросовери та пікапи.

Toyota Corolla, Продажі нових авто, продажі авто, найпопулярніші авто, нові автомобілі Fullscreen
Toyota Corollaуперше за довгі роки втратила лідерство на глобальному ринку
Фото: Toyota

Найпопулярніші авто у світі за 2023 рік:

  1. Tesla Model Y.
  2. Toyota Corolla.
  3. Toyota RAV4.
  4. Ford F-Series.
  5. Honda CR-V.
  6. Toyota Camry.
  7. Hyundai Tucson.
  8. Chevrolet Silverado.
  9. Toyota Hilux.
  10. Ram pick-up.

До речі, електромобіль Tesla Model Y став лідером 2023 року і на європейському ринку.

Також Фокус повідомляв, що європейські автовиробники можуть об'єднатися проти Tesla.