Європейські автогіганти об'єднуються проти Tesla та китайських виробників, — ЗМІ

Великі європейські автовиробники обговорюють можливість створення консорціуму на кшталт Airbus у авіапромі. Він займеться створенням недорогих електрокарів.

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Автоконцерни Volkswagen, Renault та Stellantis розглядають можливість об’єднатися, аби спільно створювати недорогі електрокари. Таким чином вони планують протистояти Tesla та китайським виробникам. Про це йде мова у публікації Bloomberg.

За 2023 рік Tesla та BYD виготовили більше електромобілів, аніж європейські концерни разом узяті. За прогнозами Bloomberg, темпи росту в сегменті електрокарів на європейському ринку сповільняться до найнижчого показника з 2019 року. Це посилить конкуренцію виробників електрокарів.

У той же час, на європейський ринок виходять недорогі китайські електрокари на кшталт BYD Dolphin, який на 7000 євро дешевший за аналог Volkswagen ID.3. В ЄС уже давно розглядають можливість запровадження мита на авто з Китаю.

А з 2025 року в ЄС набудуть чинності нові суворіші еконорми. Вони покликані підштовхнути автовиробників до створення електрокарів і зменшення виробництва машин із двигунами внутрішнього згоряння.

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Складається загрозлива ситуація для європейських автовиробників. На кону галузь із 13 мільйонами працівників, яка дає 7% ВВП Євросоюзу.

"Існує повне усвідомлення того, що в майбутньому компанії, які не зможуть протистояти китайській конкуренції, опиняться в біді", — зауважив СЕО концерну Stellantis Карлос Таварес.

Renault Group, Volkswagen Group та Stellantis обмірковують можливість створення консорціуму на кшталт Airbus у авіаційній промисловості. Він би дозволив разом створювати недорогі електрокари та суттєво знизити затрати на їх розробку.

Керівник Renault Лука де Мео пропонує розробити для нових електрокарів єдину платформу. Вона дозволить створювати моделі вартістю 20 000 євро.

До речі, в Renault Group якраз презентували недорогий електрокросовер за 20 000 євро.

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