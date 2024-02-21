Европейские автогиганты объединяются против Tesla и китайских производителей, — СМИ

Крупные европейские автопроизводители обсуждают возможность создания консорциума вроде Airbus в авиапроме. Он займется созданием недорогих электрокаров.

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Автоконцерны Volkswagen, Renault и Stellantis рассматривают возможность объединиться, чтобы совместно создавать недорогие электрокары. Таким образом они планируют противостоять Tesla и китайским производителям. Об этом идет речь в публикации Bloomberg.

За 2023 год Tesla и BYD изготовили больше электромобилей, чем европейские концерны вместе взятые. По прогнозам Bloomberg, темпы роста в сегменте электрокаров на европейском рынке замедлятся до самого низкого показателя с 2019 года. Это усилит конкуренцию производителей электрокаров.

В то же время, на европейский рынок выходят недорогие китайские электрокары вроде BYD Dolphin, который на 7000 евро дешевле аналога Volkswagen ID.3. В ЕС уже давно рассматривают возможность введения пошлины на авто из Китая.

А с 2025 года в ЕС вступят в силу новые более строгие эко-нормы. Они призваны подтолкнуть автопроизводителей к созданию электрокаров и уменьшению производства машин с двигателями внутреннего сгорания.

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Складывается угрожающая ситуация для европейских автопроизводителей. На кону отрасль с 13 миллионами работников, которая дает 7% ВВП Евросоюза.

"Существует полное осознание того, что в будущем компании, которые не смогут противостоять китайской конкуренции, окажутся в беде", — отметил СЕО концерна Stellantis Карлос Таварес.

Renault Group, Volkswagen Group и Stellantis обдумывают возможность создания консорциума вроде Airbus в авиационной промышленности. Он бы позволил вместе создавать недорогие электрокары и существенно снизить затраты на их разработку.

Руководитель Renault Лука де Мео предлагает разработать для новых электрокаров единую платформу. Она позволит создавать модели стоимостью 20 000 евро.

Кстати, в Renault Group как раз презентовали недорогой электрокроссовер за 20 000 евро.

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