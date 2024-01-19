Електрокар — у лідерах: найпопулярніші авто в Європі за 2023 рік (фото)

Продажі авто в Європі відновлювали зростання після суттєвого падіння у 2022 році. Вперше в історії найпопулярнішим авто на континенті став електрокар.

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Авторинок Європи продемонстрував істотне зростання у 2023 році. Продано 12,85 млн легкових автомобілів, що на 13,7% більше, ніж роком раніше. До того ж, у лідери за підсумками року вперше вийшов електромобіль. Про це свідчить статистика організації ACEA.

Як і раніше, на європейському ринку лідирують концерни Volkswagen, Stellanstis і Renault Group. Усі вони продемонстрували зростання продажів.

Хетчбек Dacia Sandero посів друге місце з продажу Фото: Dacia

ТОП-10 лідерів авторинку Європи:

Volkswagen Group — 3 324 705 проданих авто (+18,5% до 2022 року). Stellantis — 2 128 625 (+3,7%). Renault Group — 1 242 293 (+16,9%). Hyundai-Kia — 1 106 467 (+4,3%). BMW Group — 913 955 (+11,6%). Toyota — 888 770 (+10,2%). Mercedes-Benz — 710 433 (+8,3%). Ford — 518 371 (+0,4%). Tesla — 366 326 (+56,9%). Nissan — 293 476 (+23,1%).

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Найпопулярніший автомобіль у Європі — електрокросовер Tesla Model Y, який знайшов 254,8 тис. покупців. Друге місце посів Dacia Sandero, а третє — Volkswagen T-Roc.

До трійки європейських лідерів увійшов кросовер Volkswagen T-Roc Фото: Volkswagen

Найпопулярніші авто в Європі за 2023 рік:

Tesla Model Y — 254 822 проданих авто. Dacia Sandero — 235 893. Volkswagen T-Roc — 206 438. Renault Clio — 202 942. Peugeot 208 — 194 376. Opel Corsa — 188 662. Volkswagen Golf — 184 279. Toyota Yaris Cross — 176 685. Volkswagen Tiguan — 174 267. Skoda Octavia — 161 784. Ford Puma — 159 778. Toyota Yaris — 158 838. Hyundai Tucson — 158 831. Peugeot 2008 — 158 571. Dacia Duster — 156 556. Kia Sportage — 152 342. Citroen C3 — 146 008. Nissan Qashqai — 145 476. Renault Captur — 145 078. Volkswagen Polo — 139 761.

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