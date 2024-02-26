Новая Sonata и дешевый электрокар Volvo: какие авто появятся в Украине в марте (фото)

В марте на украинском авторынке ожидается немало новинок. Среди них — кроссоверы, седаны, электрокары и даже мощные спортивные модели.

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Авторынок Украины не только демонстрирует существенный рост, но и пополняется новыми моделями. Март обещает быть богатым на новинки — презентуют сразу несколько новых интересных моделей. О них рассказала информационно-аналитическая группа Auto-Consulting.

Audi

Audi Q7 Фото: Audi

В Украину приедет новый Audi Q7. Большой кроссовер прошел фейслифтинг и получил новую решетку радиатора. Модель со старта будет доступна с 3,0-литровыми турбированными V6 — бензиновым 340-сильным и дизельным на 286 сил. К тому же, предложат заряженный SQ7 с 507-сильным V8 объемом 4,0 л. Цена стартует с 2,6 млн гривен.

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BMW

BMW 4-й серии Фото: BMW

Семейство BMW 4 Series также прошло обновление — автомобилям изменили дизайн и салон, а также добавили лазерную оптику. Отдельные версии купе и кабриолета стали мощнее. Предложат бензиновые и дизельные двигатели мощностью до 382 л. с. Базовая цена составляет 1,67 млн гривен.

Hyundai

Hyundai Sonata Фото: Hyundai

В Украину возвращается Hyundai Sonata. Обновленный седан отличается футуристическим дизайном с тоненькой диодной полосой спереди. В салоне на передней панели установили два дисплея. Модель предложат с 2,5-литровым 194-сильным бензиновым двигателем и 8-ступенчатым автоматом. Цена — от 1,19 млн гривен.

Чуть позже также появится модернизированный седан Hyundai Elantra с более свежим и выразительным дизайном и обновленным интерьером.

Mini

Mini Cooper и Countryman Фото: MINI

Новые Mini Cooper и Countryman дебютируют в Украине в электрических версиях, хотя останутся и бензиновые модели. Хэтчбек предложат в модификациях на 184 и 218 л. с., а его запас хода достигает 402 км. Кроссовер Mini Countryman будет мощнее — его будут продавать в 204-сильной переднеприводной и 308-сильной полноприводной версиях. Топовый вариант стартует до сотни за 5,6 с. Электрокар способен проехать до 462 км без подзарядки.

Porsche

Porsche Panamera Фото: Porsche

Модернизированный Porsche Panamera станет первой новинкой марки на украинском рынке в 2024 году. Лифтбэку обновили дизайн и установили матричные фары в базовой версии. В салоне теперь могут быть установлены сразу три дисплея на передней панели. Со старта Panamera будет доступна с базовым 353-сильным V6 твин-турбо и топовой гибридной установкой на 680 л. с. Цена — от 4,1 млн гривен.

Skoda

Skoda Scala и Kamiq Фото: Skoda

Skoda привезет в Украину обновленные Scala и Kamiq. Хэтчбек и кроссовер изменились внешне, а в салоне появились новый руль и улучшенный сенсорный дисплей. Модели предложат с бензиновыми турбомоторами объемом 1,0 л (115 л. с.) и 1,5 л (150 л. с.). Цена Skoda Scala стартует с 869 тыс. гривен, а Kamiq — от 916 тыс. гривен.

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Volvo

Volvo EX30 Фото: Тарас Брязгунов

В Украине уже дебютировал новый Volvo EX30 — самый дешевый электромобиль марки стоимостью от 1,3 млн гривен. 4,2-метровый кроссовер отличается минималистским скандинавским дизайном, а в его салоне все показания выведены на большой дисплей. На выбор предлагают 272-сильную заднеприводную и 428-сильную полноприводную версии, причем топовый вариант стартует до сотни за 3,6 с. Запас хода Volvo EX30 составляет от 344 до 480 км.

Ранее Фокус сообщал, что на украинский рынок вышел недорогой электромобиль Citroen с запасом хода более 400 км.

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