Презентован новый Audi Q7 2024: как изменился большой кроссовер (фото, видео)

Audi Q7 изменился внешне и получил новую мультимедийную систему. Кроссовер предложат в бензиновых и дизельных версиях мощностью до 507 сил.

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В Германии презентовали новый Audi Q7. Премиальный семейный кроссовер прошел уже второй фейслифтинг и поступит в продажу до конца первого квартала по цене от 79 300 евро. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Audi.

Стандартный Audi Q7 предложили с 3,0-литровыми V6 Фото: Audi

Кроссовер Audi Q7 2024 узнается по измененной передней части. Ему заменили решетку радиатора и бампер, а также установили новые фары – матричные уже в базовой версии. Кроме того, начальный вариант модели теперь комплектуется 19-дюймовыми дисками.

Кроссовер получил улучшенную мультимедийную систему Фото: Audi

Салон Audi Q7 2024 практически не изменился и на центральной панели по-прежнему установлены два дисплея. Кроссовер только получил улучшенную мультимедийную систему. Также базовую комплектацию расширил парковочный автопилот.

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Со старта новый Audi Q7 предложат с 3,0-литровыми турбированными V6 – бензиновым 340-сильным мотором и дизелями на 231 и 286 л. с. Все версии оснащены адаптивными амортизаторами и пневмоподвеской, а за доплату доступны управляемые задние колеса.

Заряженный 507-сильный Audi SQ7 Фото: Audi

Заряженный Audi SQ7 сохранит 4,0-литровый 507-сильный V8 твин-турбо, позволяющий разгоняться до сотни за 4,1 с и развивать 250 км/ч. У него более агрессивный дизайн, а в салоне установлены спортивные кресла и руль.

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