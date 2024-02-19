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Авто

В Украине резко вырос спрос на б/у авто из США: самые популярные модели (фото)

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Фото: Motor1.com | Импорт авто из США в Украину вырос на 73% в год

Украинцы снова начинают активно завозить авто из США. Самыми популярными моделями являются электрокары Tesla.

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Импорт б/у авто из США в Украину существенно увеличился. За январь первую регистрацию в нашей стране прошли 2,7 тыс. машин с пробегом — это сразу на 73% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Такую статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром".

Доля авто из США в сегменте подержанных машин выросла до 16%. Обычно ввозят относительно свежие автомобили — средний их возраст сейчас составляет 6,3 года.

Tesla Model 3, авто из США, авто с пробегом, подержанные авто Fullscreen
Самым популярным авто из США является электрокар Tesla Model 3
Фото: Tesla

Почти половина американских авто с пробегом (49%) оборудованы бензиновыми двигателями. Около трети машин — электрокары, а на гибридные и дизельные автомобили приходится по 7%. Остальные — автомобили с ГБО.

Вместе с тем, самыми популярными моделями являются электромобили. В лидерах — сразу две Tesla. Также стоит отметить, что вырос спрос на кроссоверы из США.

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ТОП-5 самых популярных б/у авто из США в Украине:

  1. Tesla Model 3 — 300 зарегистрированных автомобилей.
  2. Tesla Model Y — 218 ед.
  3. Ford Escape — 177 ед.
  4. Jeep Cherokee — 176 ед.
  5. Volkswagen Passat — 173 ед.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине почти вдвое выросли продажи авто из Китая. Большинство из них являются электрокарами.

Также мы писали, что в нашей стране резко вырос спрос на подержанные автомобили.