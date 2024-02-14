Продажи китайских авто в Украине выросли почти вдвое: популярные марки и модели (фото)

90% авто из Китая, проданных в Украине — электрокары. Наибольшим спросом пользуются собранные в Поднебесной модели мировых брендов.

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В Украине растет спрос на авто из Китая. За январь поставлено на учет 1359 легковых машин из Поднебесной, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2023 года. Такую статистику приводит ассоциация "Укравтопром".

Первую регистрацию в Украине прошли 885 новых авто из Китая (+137%) и 474 подержанных (+49%). Их доля на рынке новых машин достигла 20%, а в сегменте авто с пробегом – 3%.

Honda e:NS1 Фото: Honda

90% авто из Китая в Украине – электрокары. Наибольшим спросом пользуются модели мировых брендов, собранные в Поднебесной – Volkswagen, Honda, Toyota и Nissan. Моделью-лидером остается электрокроссовер Volkswagen ID.4.

ТОП-5 самых продаваемых новых авто из Китая в Украине:

Volkswagen ID.4 – 286 проданных авто. BYD Song Plus – 83 шт. Honda e:NS1 – 80 шт. Toyota bZ4X – 56 шт. Nissan Ariya – 50 шт.

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Самые популярные авто с пробегом из Китая:

Volkswagen ID.4 – 150 проданных авто. Honda e:NS1 – 50 шт. Toyota bZ4X – 32 шт. BYD Song Plus – 30 шт. Nissan Ariya – 28 шт.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине презентован недорогой электрокроссовер Volvo за 32 000 евро.

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