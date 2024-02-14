Продажі китайських авто в Україні зросли майже вдвічі: популярні марки та моделі (фото)
90% авто з Китаю, проданих в Україні, — електрокари. Найбільшим попитом користуються зібрані в Піднебесній моделі світових брендів.
В Україні зростає попит на авто з Китаю. За січень поставлено на облік 1359 легкових машин із Піднебесної, що майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Таку статистику наводить асоціація "Укравтопром".
Першу реєстрацію в Україні пройшли 885 нових авто з Китаю (+137%) і 474 старих (+49%). Їхня частка на ринку нових машин досягла 20%, а в сегменті авто з пробігом — 3%.
90% авто з Китаю в Україні — електрокари. Найбільшим попитом користуються моделі світових брендів, зібрані в Піднебесній — Volkswagen, Honda, Toyota й Nissan. Моделлю-лідером залишається електрокросовер Volkswagen ID.4.
Топ 5 найпродаваніших нових авто з Китаю в Україні:
- Volkswagen ID.4 — 286 проданих авто.
- BYD Song Plus — 83 шт.
- Honda e:NS1 — 80 шт.
- Toyota bZ4X — 56 шт.
- Nissan Ariya — 50 шт.
Найпопулярніші авто з пробігом з Китаю:
- Volkswagen ID.4 — 150 проданих авто.
- Honda e:NS1 — 50 шт.
- Toyota bZ4X — 32 шт.
- BYD Song Plus — 30 шт.
- Nissan Ariya — 28 шт.
Раніше Фокус повідомляв, що в Україні презентовано недорогий електрокросовер Volvo за 32 000 євро.
Також ми писали, що в нашій країні різко зріс попит на вживані авто.