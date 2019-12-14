Знаменитые, толстые, престарелые. 5 книг, которые обязательны к прочтению в декабре

Мишель Уэльбек опять попал в яблочко: его новый роман посвящён одной из главных бед современной западной цивилизации — депрессии. Иэн Макьюэн при помощи альтернативной истории взялся за этические кибер-головоломки: герой его книги в 1982 году покупает робота-андроида и имеет из-за этого массу проблем. Персонажи Майкла Задурьяна такие старые и больные, что им уже нечего терять; они считают, что если уж помирать, так с весёлой музыкой. В романе Василя Махно 600 страниц и три с половиной века прикарпатской истории, украинцы там враждуют с поляками и роднятся с турками. Новый труд Алексея Гедеонова еще объёмней, и это сиквел его предыдущей книги: опять городские мифы, атмосфера ушедшей эпохи и сорок бочек колдовства.

Мишель Уэльбек "Серотонин" (Corpus, 2019)

Кто: один из самых известных в мире французских писателей. Лауреат Дублинской (2002) и Гонкуровской (2010) премий, кавалер Ордена Почётного легиона (2019). Среди недоброжелателей слывёт женоненавистником, порнографом, исламофобом и расистом.

Что: "Серотонин" вышел в оригинале в январе нынешнего года. В первые три дня продано 90 тыс. экземпляров.

О чём: повествователем в романе выступает 46-летний Флоран-Клод Лабруст, ещё один циник и мизантроп из длинной череды уэльбековских героев. Работая топ-консультантом в области сельскохозяйственного производства, он сколотил приличный капитал, однако не обрёл не то что счастья, но даже покоя. Флоран расходится со своей юной японской подругой-нимфоманкой, съезжает с квартиры, снимает комнату в отеле для курящих и закидывается антидепрессантом, повышающим уровень серотонина, но напрочь убивающим либидо. Одна из сюжетных линий романа посвящена восстанию нормандских фермеров против драконовских агропромышленных квот, введённых Евросоюзом. Уэльбек в который раз оказался пророком: когда роман ушёл в печать, во Франции начались протестные акции движения "жёлтых жилетов".

Как: в характерном уэльбековском духе — с евроскептицизмом, мучительными воспоминаниями об утраченном рае (у Флорана была любимая женщина, но он ей изменял, и она его бросила), ощущением пустоты и бессмысленности бытия, предчувствием личной и глобальной катастрофы. Душеспасительное чтение для психически здоровых людей: глядя на бедного Флорана, понимаешь, что у тебя всё хорошо.

Иэн Макьюэн "Машины как я" ("Эксмо", 2019)

Кто: в топе современных британских писателей Макьюэн числится уже лет 30. В английской "Википедии" каждому из его 15 романов посвящена отдельная статья.

Что: третий макьюэновский роман с элементами фантастики за последнее десятилетие.

О чём: действие происходит в начале 1980-х, сильно отличающихся от реальных. Британия проиграла войну за Фолклендские острова, цифровая революция произошла на 40 лет раньше, Алан Тьюринг жив, в продажу поступили андроиды, почти не отличимые от человека. Одного такого, с библейским именем Адам, покупает герой романа Чарли, после чего его отношения с подругой приобретают роковую форму любовного треугольника. Да-да, заниматься сексом эти электронные твари тоже умеют.

Как: чёртова железяка портит Чарли не только личную жизнь, но и бизнес. Запрограммированный на всё хорошее киборг ведёт себя более порядочно, чем люди, и это для них невыносимо. Может показаться, что подобные проблемы бесконечно далеки от действительности, но кто поручится, что роман Макьюэна тоже не окажется пророческим лет этак через 200?

Алексей Гедеонов "Дни яблок" (Laurus, 2019)

Кто: русскоязычный прозаик из Киева. Получил известность после того, как его дебютный роман "Случайному гостю", впервые опубликованный в 2010-м, заново вышел в издательстве Laurus в 2016-м.

Что: второй роман Гедеонова стал продолжением первого. Жанр этой пока что дилогии можно определить как фэнтези с человеческим лицом. Духом волшебства здесь проникнуты самые обыкновенные вещи — от приготовления пирога до прогулок по улицам старого города.

О чём: действие происходит в 1987-м. Наделённый магическим даром мальчик Лесик вырос, теперь ему 15, у него первая любовь и первый секс. Львов сменился Киевом — тут свои мифы и своя зачастую трагическая история. Всякой противной нечисти меньше не стало, и Лесик продолжает вести с ней бесконечные войны. Как и раньше, дерзкий парень иногда выходит за рамки дозволенного, и это чревато серьёзными неприятностями.

Как: те, кто полюбил "Случайному гостю", непременно полюбят и "Дни яблок". А кого в первом романе напрягало несметное изобилие мистики, наверняка напрягутся снова.

Василь Махно "Вічний календар" (ВСЛ, 2019)

Кто: поэт, прозаик, переводчик, эссеист. С 2000 года живёт и работает в Нью-Йорке.

Что: за художественную прозу Махно взялся, когда ему перевалило за 50. Это его первый роман.

О чём: если молодые обычно начинают со скромных объёмов, то зрелым писателям раскачиваться без надобности. "Вічний календар" — масштабная сага о русинском роде Баревичей из прикарпатского Язловца, некогда важного торгового центра, а ныне — едва заметного на карте села. Действие первой части относится к концу XVII века, вторая переносит читателя в годы Первой мировой войны, третья заканчивается в наши дни. Прото­типом последнего из Баревичей становится автор.

Как: местами роман похож на исторические хроники: в нём описано большое количество событий с участием множества персонажей. Пожалуй, короткая лирическая проза удаётся Махно лучше, чем амбициозный эпос. Если 160-страничный сборник рассказов "Дім у Бейтінґ Голлов" в 2015 году принёс писателю премию "Книга года Би-би-си", то "Вічний календар" не прошёл в ней дальше лонг-листа.

Майкл Задурьян "В погоне за праздником" ("Фантом пресс", 2019)

Кто: Задурьян — относительно малоизвестный писатель, но вышедший в 2009-м роман "В погоне за праздником" — безусловный хит.

Что: дорожный роман, мелодрама и трагикомедия в одном переплёте. Герои и впрямь попадают в переплёт: Элле и Джону за 80, у неё рак, у него Альцгеймера, но она решает, что лучше устроить напоследок эффектный жест, чем тихо подыхать в больнице, а он давно уже ничего не решает и вообще мало что соображает, зато по-прежнему отлично водит автомобиль.

О чём: супруги на старом трейлере втайне от родных отправляются в вояж длиной 3700 км. На пути их ожидают всевозможные трудности, но в том, что Элла с Джоном достигнут цели, сомнений нет.

Как: стопроцентно американский роман, сочетающий типичные достоинства и недостатки международного бестселлера. Он о том, что если очень захотеть, то всё получится, даже когда стоишь у края могилы. В 2017-м Паоло Вирдзи снял по мотивам книги фильм "В поисках праздника" с Хелен Миррен и Дональдом Сазерлендом.