Небесконечная история. Стоит ли смотреть фильм "Звездные войны. Скайуокер. Восхождение"

Конфликт в далекой-далекой галактике подходит к концу. Сопротивление зализывает раны после прошлого столкновения с Первым орденом, изрядно проредившего ряды повстанцев. Юная джедайка Рей (Дэйзи Ридли) заканчивает учебу, параллельно пытаясь распутать непростой клубок взаимоотношений с адептом темной стороны Силы Кайло Реном (Адам Драйвер). А тем временем грядет новая битва, которая обещает стать решающей в "Звездных войнах".

"Скайуокер. Восхождение" – заключительный аккорд одной из самых знаменитых киноэпопей в мире. Финальная глава в истории, ставшей культовым явлением в массовой культуре, растянувшейся на 4 десятилетия и воспитавшей не одно поколение киноманов. Такой статус фильма возлагал на его создателей колоссальную ответственность. Но запаса прочности у них хватило в лучшем случае на то, чтобы не рухнуть под этим грузом.

Благо, в фундаменте "Звездных войн. Скайуокер. Восхождение" находится очень крепкая экшен-составляющая, в которую зритель погружается с первых же минут и практически не выныривает до самого конца. Аэрокосмические сражения сменяются сверхскоростными наземными погонями, перестрелки – традиционными боями на световых мечах, а под занавес на экране разворачивается грандиозная баталия, которая не оставит равнодушной даже тех, кто забрел в зал случайно. А ведь масштабные финальные битвы – визитная карточка "Звездных войн" с 1977-го года.

Пейзажи вымышленных миров выглядят столь потрясающе, что хочется отправиться туда за парой-тройкой селфи

Все это завернуто в яркую обертку компьютерных спецэффектов, на которые создатели картины не пожалели не только денег, но и сил с талантами. Благодаря этому картинка у них получилась сочной и зрелищной.

Фанаты франшизы наверняка отправят в копилку достоинств фильма еще и пару приятных камео, да твистов, которые хоть и не дожимаются до конца, но способны вызвать удивление.

Однако в остальном сюжет вполне предсказуем, а кроме того, щедро приправлен сценами и персонажами, присутствие которых выглядит совершенно необязательным. Юмор, который стал необходимым атрибутом современных блокбастеров, довольно пресен и редко может выжать из зрителя нечто большее, чем мимолетную улыбку.

Авторы фильма достойно попрощались с Кэри Фишер (принцесса Лея), ушедшей из жизни в 2016-м году

Главные герои, несмотря на все старания талантливого и харизматичного актерского состава, способны в лучшем случае вызвать симпатию, но не привязанность. А потому их драмы не вызывают сопереживания, а победы – особой радости. Впрочем, это особенность всей новой трилогии "Звездных войн", где не нашлось ни своего Дарта Вейдера, ни Оби-Вана, ни Хана Соло.

К перечню недостатков поклонники смогут добавить и вольное отношение к Силе, границы которой раздвигаются до таких масштабов, что героям двух прошлых трилогий впору было бы воскликнуть: "А так можно было?!". Да и эксплуатация маленьких, милых пришельцев и дроидов уже граничит с противозаконностью.

Теперь мы знаем тайну происхождения Рей

На все недостатки легко закрыть глаза, если воспринимать 9-ю часть "Звездных войн", как повод бездумно похрустеть попкорном в грядущие праздники. В таком случае просмотр картины оставит скорее положительные впечатления. Но если вспомнить о ее громком титуле финальной главы, упомянутом в начале, то без осадка разочарования уйти с сеанса не получится.

В этом году мы уже видели один финал многолетний истории, который был способен вызывать восторг с легкой примесью грусти, как и подобает в таких случаях. 9-й эпизод "Звездных войн" похвастаться тем же не может. Будь этот фильм просто очередным эпизодом в длинной череде, то смог бы занять вполне достойное место среди прочих частей киносаги. Однако на грандиозный финал он не тянет. Студия Disney, ныне отвечающая за выпуск фильмов по вселенной Джорджа Лукаса, вряд ли оставит ее в покое, пока армия ее фанатов не поредеет до уровня статистической погрешности. Значит, у нее будет шанс показать совершенно новые истории далекой-далекой Галактики, которые смогут привлечь нового зрителя и задать собственную планку качества. А история семьи Скайуокеров останется в славном прошлом. Вероятно...

Стоит ли смотреть "Звездные войны. Скайуокер. Восхождение"?

Да, если:

Вы давно ждали развязки истории Скайуокеров;

В грядущие праздники хотите провести беззаботный вечер в кино;

Вы безошибочно определяете звуки "Имперского марша", знаете, построить как предложение в мастера Йоды стиле и легко бы встали перед вооруженным штурмовиком – все равно ведь не попадет.

Нет, если: