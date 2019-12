Новогодний джаз и «8 женщин» Франсуа Озона. 5 событий выходных, которые нельзя пропустить

Кино

Кинопоказ фильма Франсуа Озона «8 женщин»

В преддверии новогодних праздников в киноклубе Podyv покажут один из самых любимых зрителями фильмов французского режиссера Франсуа Озона «8 женщин».

Новогодние праздники – время единения, покоя и радости, чего не скажешь о событиях фильма Озона. Восемь героинь режиссера, которых сыграли такие легендарные актрисы, как Катрин Денев, Фанни Ардан и Изабель Юппер, вместо запланированного празднования Рождества, будут расследовать внезапно случившееся убийство. Отступать будет некуда. В этом удивительном детективе каждый окажется по-своему в чем-то виноват, и каждому будет о чем задуматься.

Пожалуй, хотя бы раз в жизни этот фильм видел почти каждый, но посмотреть его еще раз перед Новым годом и Рождеством – отличная идея.



Когда: суббота, 21 декабря, начало 15.00

Где: ул. Межигорская, 25

Цена: вход свободный



Выставка

Персональный проект Ивана Светличного « Grammar . Fix »

В галерее Voloshyn Gallery открывается персональная выставка художника Ивана Светличного «Grammar.Fix». Автор работает с такими вопросами как «Что определяет статус произведения искусства?» и «Каким будет наше восприятие окружающей среды в ближайшем будущем?». На эти вопросы Светличный планирует решить через серию проектов, финалом которых должен стать перформанс.

Инсталляция «Grammar.Fix». является промежуточным звеном и последовательным продолжением проекта художника «Script», который он представил в прошлом году в PinchukArtCentre. Там автор фокусировался на накоплении данных для создания сценария будущего перформанса, а в «Grammar.Fix» Светличный обрабатывает эти данные. В инсталляции художник использует графические рисунки и новые медиа: свет, звук и видео.





Где: Voloshyn Gallery, ул. Терещенковская, 13а.

Когда: выставка работает с 20 декабря

Цена: вход бесплатный



Театр

Спектакль театра «Дах» «Смута»



Совсем недавно отметивший 25-летний юбилей театр «Дах» сыграет в эти выходные свой новый спектакль «Смута» - историко-психологическую трагедию режиссера Влада Троицкого по пьесе драматурга и философа KLIMa.

В основу постановки легли события Смутного времени – периода истории Московского царства с 1604 до 1613 года, начавшегося с выступления самозванца Лжедмитрия, выдававшего себя за сына Ивана Грозного.

По словам режиссера спектакля, руководителя «Даха» Влада Троицкого, «Смута» – это постановка о смерти и выборе, и о смерти как выборе. Чтобы осмыслить современность как она есть, необходимо иногда задуматься о вечных вещах. Например, о смелости взять на себя ответственность за сложный выбор, или о тонком балансе между жизнью и смертью.





Где: театр «Дах», ул. Большая Васильковская, 136

Когда: суббота, 21 декабря – воскресенье, 22 декабря. Начало в 19.00.

Цена: билеты – от 400 грн

Музыка

Джазовый концерт новогодних и рождественских хитов

В Доме архитекторов в эту субботу Marco Concert готовит концерт рождественских хитов джазовой музыки в рамках программы «Louis Armstrong & Ella Fitzgerald». В этот вечер сыграют произведения Луи Армстронга и «первой леди» мирового джаза Эллы Фицджеральд, а также вещи из трех выпущенных ими в свое время совместных альбомов.

Конечно же, среди прочего, прозвучат такие любимые поклонниками мелодии как «Jingle bell», «The Christmas song», «White Christmas», «Silent Night», «Let it snow», «Have yourself a merry little Christmas» и т.д.

Где: Дом архитектора, ул. Б. Гринченко, 7

Когда: суббота, 21 декабря, начало в 19.00

Цена: билеты от 240 грн



5. «Арсенальна коляда» в «Мыстецьком арсенале»



За настоящим новогодним настроением в выходные стоит сходить в «Мыстецький арсенал», где в рамках выставки «Подолання гравітації. Параска Плитка-Горицвіт» в субботу проведут «Арсенальну коляду». Обращаясь к украинской традиции колядовать, в «Арсенале» обещают не только народные песни и традиционные предновогодние развлечения, но и еще много интересного: в 12.00 мероприятие начнется с воркшопа по вышивку, в 14.30 презентуют каталог выставке, посвященной жизни и творчеству уникальной народной художнице с гуцульщины Параски Плитки-Горицвит, а в 15.00 гости смогут увидеть музыкантов из родной деревни Плитки-Горицвит Криворивни, которые исполнят настоящие украинские народные колядки.

Где: «Мыстецький арсенал», ул. Лаврская, 12

Когда: суббота, 21 декабря. Начало в 12.00

Цена: вход по билету на выставку. Полный билет – 80 грн, льготный – 40 грн.