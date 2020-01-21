Комедия "Нотр-Дам" и хоррор "Малышка-Зомби": В Киеве начинаются "Вечера французского кино"

22 января в Киеве начнется фестиваль "Вечера французского кино". Традиционная подборка лучших лент года из Франции представляет пять картин с участием таких звезд, как Венсан Кассель, Кьяра Мастроянни, Адель Энель и Венсан Лакост. В течение февраля показы фестиваля также пройдут в крупнейших городах Украины.

Откроет фестиваль фильм "Особенные" – драма от авторов комедии "1+1" Оливье Накаша и Эрика Толедано. Сюжет основан на реальной истории двух друзей, которые на протяжении 20 лет создают чудо для особенных людей, от которых отказались все остальные. В главных ролях – Венсан Кассель и Реда Катеб. Лента была отмечена призом зрительских симпатий на международном кинофестивале в Сан-Себастьяне.

В программу "Вечеров французского кино" вошел также хит Каннского кинофестиваля – "Портрет девушки в огне" с Адель Энель ("Хэппи-энд") и Ноэми Мерлан ("Клубничка"). Историческая мелодрама Селин Сьямма рассказывает о любви двух женщин в Бретани конца XVIII века. Лента была отмечена премиями Каннского кинофестиваля и Европейской киноакадемии за лучший сценарий, и претендовала на соискание премии "Золотой глобус" за лучший фильм на иностранном языке. По итогам года "Портрет девушки в огне" упоминался в большинстве подборок лучших фильмов 2019 от международной прессы.

Романтическая комедия "Одной волшебной ночью" с Кьярой Мастроянни и Венсаном Лакостом – лента от автора мелодрамы "Все песни только о любви" Кристофа Оноре. Она рассказывает о парижанке, которая после ссоры с мужем вынуждена ночевать в гостинице напротив своей квартиры, в окно наблюдать за мужем и вспоминать их историю любви. Мировая премьера фильма состоялась в рамках программы "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля, где Мастроянни была отмечена как лучшая актриса.

Новая работа французского режиссера Бертрана Бонелло ("Сен-Лоран"), фэнтези-фильм "Малышка зомби" переносит мистические события Гаити 60-х в современную Франции и отсылает к классике жанра "хоррор". Впервые лента была показана в рамках Каннского кинофестиваля; в Украине "Крошка зомби" стала фильмом открытия 3-й Киевской недели критики.

Комедия "Нотр-Дам" рассказывает историю архитектора Мод, которая случайно выигрывает конкурс на реставрацию площади большого собора Нотр-Дам. Эта забавная ошибка позволяет ей не только заново построить свою карьеру, но и начать романтическое приключение в самом лучшем месте для любви – Париже. Режиссер и сценарист Валери Донзелли также исполнила в фильме главную роль.

"Вечера французского кино" пройдут в Киеве с 22 по 29 января – местом проведения фестиваля впервые станет кинотеатр "Оскар" в ТРЦ Gulliver. В течение февраля фестиваль также состоится в крупнейших городах Украины. По традиции, коллекцию новых и лучших французских фильмов представляют Посольство Франции в Украине, Французский институт в Украине, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, France 24 и компания "Артхаус Трафик". Фильмы демонстрируются на языке оригинала с украинскими субтитрами.