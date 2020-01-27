Сюр по-парижски. Чем веселит необычная французская комедия "Нотр-Дам"

Жанр картины отважно представляют как "комедия". На самом деле, с этим все непросто, как, впрочем, и в большинстве проектов 46-летней Валери Донзелли. Она снимала и совершенно серьезный фильм "Я объявляю войну", и нарочито идиотскую "Королеву дур", но везде у нее один жанр наползает на другой, образуя что-то неповторимое. Пытаясь вогнать Донзелли в какие-то рамки, критики назвали ее "королевой бурлеска". Если судить по фильму "Нотр-Дам", это так же справедливо, как назвать Кристофера Нолана "Князем тьмы".

Фильм монтировался в конце 2018 года, а снимался еще раньше – то есть, получается, стал одним из последних, запечатлевших легендарный собор до прошлогоднего пожара. Одно это гарантировало интерес к комедии Донзелли. Тем более что рассказанная история удивительным образом затрагивает тему архитектурного оформления пространства Нотр-Дама.

Фильм "Нотр-Дам"

Дело происходит в Париже в наши дни. Перед нами – Мод Крайон, женщина не самой первой молодости. Она работает архитектором в какой-то незначительной конторе и как раз занята проектом детской площадки, макет которой оформляет с вдохновением и любовью, даже подсвечивает его разноцветными лампочками. Когда оказывается, что проект уже никому не нужен, случается чудо, и макет, как Лоретский дом Божьей матери, перемещается по воздуху, попадая в парижскую мэрию, в помещение, где собраны варианты оформления площади перед Нотр-Дамом. И волею продолжающихся чудесных обстоятельств, вариант Мод побеждает в конкурсе. На Мод "падает" проект с бюджетом в 121 миллион евро. Власти совершенно не смущает, что ее идея как две капли воды напоминает детскую площадку. Напротив, они считают это смелым архитектурным решением.

Как мы уже понимаем, режиссер (она же – исполнитель роли Мод) без всякого стеснения мешает реалии с небывальщиной. Таким образом, она пытается высечь искру, освещающую типичные обстоятельства в необычном свете. Сюрреализм на фоне стандартного Парижа – прием не новый, особой оригинальностью не страдающий, но, кажется, Валери Донзелли на это и не претендует. Ей просто нравится играть с жизнью таким вот образом.

Кроме того, у фильма "Нотр-Дам" есть еще один мощный пласт – социальный, даже политический. Это отчасти сатира, высмеивающая и власть, и корпоративные ценности, и нравы современного общества, и систему юриспруденции, и французские СМИ, и даже силовые структуры. В фильме есть очень смешной эпизод, когда героиня пытается привлечь внимание полицейских к тому, что один прохожий отвесил другому пощечину. В ответ стражи так называемого порядка лениво отвечают, что сейчас это обычное дело, как наступить на ногу. Тогда Мод наносит пощечины им обоим и, разумеется, тут же попадает за решетку.

Но, касаясь всего этого, "Нотр-Дам" не становится ни политическим, ни социальным фильмом. Прежде всего, это история отношений, местами романтическая, местами саркастическая, порой вычурная, иногда несуразная, но искренняя и трогательная. Замысел свой Донзелли объясняла так: "Моя героиня постоянно в движении. Она не может остановиться хотя бы на мгновение, чтобы понять, все ли делает правильно. Мне захотелось показать в фильме, что в спешке мы порой забываем и не замечаем простых и в то же время прекрасных вещей, которые нас окружают". В конце концов, именно к этому фильм и приходит – Мод наконец-то понимает, в чем ее счастье, и уплывает со своим сказочным принцем на волшебном велосипеде.

Показ фильма в рамках "Вечеров французского кино" неоднократно вызывал смех в зале. В основном смех женский. Действительно, "Нотр-Дам" в большей степени ориентирован на тот пол, который представляет и сама Валери Донзелли. Но его интересно посмотреть и другой половине человечества – тоже найдется, что почерпнуть. Донзелли громоздит довольно странное сооружение из объектов, идей и поступков, как настоящий архитектор, которым по образованию и является. Даже если вы подозреваете, что это рухнет от первого же дуновения ветра, выглядит ее творение презабавно!