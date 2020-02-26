Ты его видишь? А он есть. Три причины посмотреть новый хоррор "Человек-невидимка"

Это не Уэллс

Прежде всего, нужно отметить, что к изначальному роману Герберта Уэллса новый фильм отношения не имеет никакого. Кроме названия и того факта, что ученому не поленились дать фамилию Гриффин.

Новая история раскрывают семейную драму нового времени. Богатый эксцентрик-ученый держит практически в плену свою супругу, следя за ней, не разрешая покидать особняк и требуя родить ему наследника. Маньяк, что тут сказать. Причин этой трагедии нам не сообщают: принимаем факт, как есть.

Одной темной ночью Сесилия решается на бегство. После чего наступает череда неожиданных для нее (но вполне ожидаемых зрителем) событий: ее богач-муж якобы умирает, а она начинает чувствовать на себе чье-то пристальное внимание.

Три причины пойти на «Человека-невидимку»

Фокус нашел 3 причины, по которым стоит сходить на новую экранизацию «по мотивам» невидимости.

Классический ужастик

Для любителей классики жанра все знакомо и щекочет нервы удовольствием ожидания. Мы все время ждем, где и что пошевелится в большом доме. Множество предметов в комнате или на кухне, а героя в кадре нет, или он с краю. Где покажет свое движение невидимка, откуда накинется? Осторожные шаги, закрытые двери, пустые шкафы. В общем весь набор, но при этом не выглядел надоевшим.

Элизабет Мосс

Ее сейчас называют «королевой современного телевидения». Премии Эмми и Золотой глобус за главную роль в сериале «Рассказ служанки» возвели Мосс на пьедестал популярности на ТВ. В «Невидимке» она играет по сути главную роль, поскольку ее мужа увидеть доведется не часто. И Элизабет очень ярко и эмоционально передает состояние Сесилии именно в те моменты, когда женщине никто не верит. Погибший муж жив? Он ее преследует? Тут до психушки на километр ближе, чем до сочувствия даже родных и знакомых.

Человек-невидимка

Третья причина наконец-то уже для тех, кто ждет от этого фильма фантастики. Научное решение вопроса невидимости в этот раз убедительно. Это не странный напиток, обесцвечивающий плоть, как у Уэллса. Это и не подозрительно халатный эксперимент физиков, как в знаменитой картине Карпентера «Исповедь невидимки».

Техническое решение в новом фильме выглядит если не полностью убедительным, то, как минимум таковым, в реализацию которого можно поверить. Но каким – я вам не скажу.

Полицейские из «Звездных войн»

Не обошлось в фильме и без досадных моментов, которые раздражают при просмотре. Это и ампула с лекарствами, которая «случайно» выпала из сумки Сисилии при побеге и обязательно всплывет вновь. Фу, какой надоедливый штамп.

Раздражают полицейские, которые падают, как имперские штурмовики в стычке с невидимкой, практически не оказывая сопротивления и не попадая в него. Ну нельзя было допустить режиссеру, чтобы злодея вырубили так банально, в середине фильма. А что в таком случае лучше всего? Использовать идиотов полицейских.

В общем, чтобы придраться, так мы всегда найдем. Но нужно учитывать, что фильм малобюджетный, по некоторым данным на съемки потрачено всего $7 миллионов. Однако, под патронатом большой студии Universal была проделана весьма достойная работа. Это касается и качественной актерской игры, за персонажами интересно наблюдать. Локации, хоть и немногочисленные, но проработанные. Хоррор вышел добротный. 90% свежести на сайте Rotten Tomatoes на основании 50 рецензий. Но я все-таки поставлю 7 из 10.