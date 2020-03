Сон Алисы и Асексуалы. 5 столичных театральных постановок, которые можно посмотреть он-лайн

Театр на Печерске представлен на Open­Theatre лучшим спектаклем последних лет, созданным Дмитрием Захоженко по мотивам книги Стивена Хокинга. Понять, что такое драматургия легендарного KLIMа и режиссура не менее легендарного Влада Троицкого, можно, посмотрев одну из постановок радикально обновившего актёрский состав «ДАХа». Дикий театр развернулся на канале шире других, среди прочих там есть спектакль Игоря Билица о прекрасном/ужасном новом мире, в котором не существует секса. Ещё одна антиутопия — постановка Богдана Полищука в Малом театре о том, как человек завёл себе робота, оказавшегося роботессой. Разбавить современную драматургию классической поможет художественный руководитель Театра на Подоле Виталий Малахов, поставивший самую известную пьесу Луиджи Пиранделло.

«Мир в ореховой скорлупе»

Театр на Печерске

Что: оригинальное название книги Стивена Хокинга, The Universe in a Nutshell, отсылает к фразе Гамлета «О боже, я бы мог замкнуться в ореховой скорлупе и считать себя царём бесконечного пространства»; неслучайно на одной из афиш спектакля имя Шекспира соседствует с именем Хокинга. В то же время фразеологизм in a nutshell в переводе с английского означает «вкратце», «в двух словах». Таким образом, более точный по смыслу перевод названия книги – «Краткая история Вселенной», тем более что это продолжение другой книги Хокинга — «Краткая история времени».

Кто: «Мир в ореховой скорлупе» поставил Дмитрий Захоженко, режиссёр, который делает настолько разные спектакли, что иногда диву даёшься. Эта постановка — его безоговорочная удача. Всеукраинская премия GRA признала её лучшим поисково-экспериментальным спектаклем 2018 года.

О чём: о том, с чего начиналась наша Вселенная, как зарождались галактики, звёзды и планетные системы, откуда на Земле взялись живые организмы, как биологическая эволюция привела к появлению homo sapiens, есть ли у нас где-нибудь в космосе братья по разуму и что может ждать в будущем человеческую цивилизацию. В общем, обо всём самом главном.

Как: легко, остроумно, обаятельно, с привлечением к разговору зрителей, с душой, с огоньком. Здесь будет уместно слово «конгениально»: авторы спектакля сделали его точно в такой же манере, в которой написана книга Хокинга, по принципу «просто о сложном», то есть это вполне адекватный перевод The Universe in a Nutshell на язык театра. Ещё один залог успеха спектакля — замечательные актёрские работы Григория Бакланова, Артура Зайцева, Екатерины Кистень, Бориса Украинского и особенно Игоря Рубашкина — он тут этакий дядька-демиург.

«Сон Алисы»

ЦСИ «ДАХ»



Что: философско-музыкальная притча свежеиспечённого лауреата Шевченковской премии Владислава Троицкого по пьесе Владимира Клименко, он же KLIM.

Кто: работа над постановкой началась в 2018 году, когда в «ДАХе» осваивалась новая, на редкость талантливая актёрская генерация: Андрей Палатный, Надежда Голубцова, Игорь Димов, Маричка Штырбулова, Семён Кислый, Маруся Ионова и др.

О чём: о том, как молодой женщине Алисе снится странный сон про высокую лестницу: она карабкается на неё с чемоданом, а потом сверху падает мужчина и выхватывает чемодан из её рук. Сюжет в привычном понимании этого слова в спектакле отсутствует: здесь важны не события, а движения мысли и смена эмоций.

Как: на зыбкой грани сна и реальности, с непременным для даховских постановок живым аккомпанементом (каждый актёр там — ещё и музыкант), с навязчивыми рефренами в духе «Вечного возвращения» Киры Муратовой — некоторые сцены трижды повторяются с разными актёрами. «Сон Алисы» — спектакль очень лирический, он о странностях любви и превратностях счастья.

«Асексуалы»

Дикий театр

Что: постановка по пьесе самого маститого современного украинского драматурга Максима Курочкина «Класс Бенто Бончева». Дикий уже снял её с репертуара, так что посмотреть спектакль можно только на видео.

Кто: режиссёр «Асексуалов» — Игорь Билиц. В последние годы он чаще ставит не в Киеве, а во Львове, в Театре им. Леси Украинки, который критики теперь называют самым авангардным львовским театром.

О чём: о будущем, в котором нет ни любви, ни секса, дети появляются при помощи тридцати четырёх способов научно-медицинского оплодотворения, а любовный акт между мужчиной и женщиной считается фантазией авторов порнофильмов.

Как: действие состоит из коротких эпизодов, декорации отсутствуют, на всех актёрах белые одежды, двигаются они механически, разговаривают бесстрастно. Конечно же, конфликт состоит в том, что в бесчувственном мире внезапно возникает светлое чувство. Любопытная деталь: «Асексуалы» — один из немногих спектаклей Дикого, где нет ненормативной лексики, но этот маленький недостаток с лихвой компенсирует наличие сцен с полуобнажёнными девушками.

«Android. Номер на твоей спине»

Малый театр

Что: спектакль о том, что человеком быть гораздо лучше, чем роботом.

Кто: автор пьесы — Галина Листвак, автор идеи и режиссёр — Богдан Полищук.

О чём: сейчас может показаться, что это спектакль об эпохе коронавируса. Его герой с многозначительным именем Адам, словно по заветам Бродского, никуда не выходит из своей стерильной комнаты, ни с кем не контактирует, питается таблетками, которые ему доставляет мини-лифт, и совершает только самые простые, жизненно необходимые действия. Однажды ему невесть зачем (наверное, потому что со скидкой) приходит в голову заказать себе робота-андроида модели LX, универсального помощника, консультанта и собеседника. К недовольству Адама, по ошибке ему присылают андроид женского пола.

Как: в спектакле две главные фишки. Во-первых, очень долгий пролог, занимающий почти половину постановки. Во-вторых, сюжетный кульбит в финале, о котором может догадаться только очень проницательный зритель. Дело в том, что у этого кульбита, переворачивающего историю с ног на голову, нет почти никаких логических обоснований.

«Шесть характеров ненаписанной комедии»

Театр на Подоле

Что: «Шесть персонажей в поисках автора» (1921) — самая популярная пьеса Пиранделло. Её главная тема — граница между реальностью и искусством, призрачная, ненадёжная и постоянно нарушаемая.

Кто: спектакль с названием, напоминающим название пьесы, поставил худрук театра Виталий Малахов. Сам он признавался, что постановка была создана в кратчайшие сроки, всего за 16 дней.

О чём: о том, как на репетицию спектакля заявляются его персонажи и принимаются качать права. Они спорят с директором театра, каждый из них настаивает на своей версии событий, случившихся в недописанной драме, и в конце концов выдумка с действительностью перепутываются до полной неразличимости.

Как: академично, традиционно, без каких-либо режиссёрских выкрутасов — так, как ставили лет 30–40 назад. В названии присутствует слово «комедия», но актёры смеются чаще, чем зрители.