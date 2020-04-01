Сериалы для карантина. Что посмотреть в апреле: атака на Америку и технотриллер о будущем

«И повсюду тлеют пожары» / Little Fires Everywhere

Создатель: Лиз Тайглаар

В главных ролях: Риз Уизерспун, Керри Вашингтон, Джошуа Джексон

Где смотреть: Hulu

Рейтинги: IMDB – 7.6, Rotten Tomatoes – 88%

Голливудская звезда Риз Уизерспун продолжает покорять телевидение. В 2016 году она появилась в «Большой маленькой лжи», драме со сплетнями и убийством. В 2019-м – в «Утреннем шоу», истории о скандале с сексуальными домогательствами на крупном телеканале. А сейчас актриса спродюсировала и сыграла главную роль в адаптации бестселлера Селесты Инг «И повсюду тлеют пожары».

События сериала начинаются, ясное дело, с пожара – в небольшом городке сгорает роскошный дом семьи Ричардсон, и полиция думает, что это был поджог. Чтобы выяснить, кто устроил поджог, авторы шоу отправляют зрителя на год в прошлое, где миссис Ричардсон нанимает приезжую художницу Мию в качестве горничной. Сначала они ладят, но постепенно ситуация накаляется – женщины ссорятся из-за того, что по-разному смотрят на воспитание своих дочерей. И эта ссора запускает такие события, от которых не спасет даже пожарная служба. «И повсюду тлеют пожары» – история столкновения двух миров, где в результате летят искры, способные растопить любое сердце.

«Разрабы» / Devs

Создатель: Алекс Гарленд

В главных ролях: Соноя Мидзуно, Ник Офферман, Зэк Гренье

Где смотреть: Hulu

Рейтинги: IMDB – 8.1, Rotten Tomatoes – 83%

Главная героиня «Разрабов» – компьютерный инженер Лили из компании «Amaya», где занимаются квантовыми вычислениями. Лили уверена, что руководство «Amaya» в ответе за исчезновение ее парня – он пропал сразу после того, как его повысили для работы в секретном отделе компании. Чтобы узнать правду, девушка намерена вытащить все тайны «Amaya» наружу – кажется, что в том секретном отделе работают над тем, чтобы научиться заглядывать в прошлое и будущее.

Разрабы – авторский мини-сериал британского режиссера и сценариста Алекса Гарленда. Он прославился после научно-фантастического фильма «Из машины» – в 2014 году эта лента получила «Оскар» за визуальные эффекты, а также номинацию за сценарий. Гарленд написал и снял все восемь серий «Разрабов». В итоге у него вышел тягучий загадочный технотриллер, где герои могут встретиться в лесу в полночь и начать беседу с фразы: «Вселенная однозначна, безбожна, нейтральна и руководствуется только законами физики». Сначала кому-то это может показаться смешным, но чем дальше, тем гипнотичнее эффект. В роли руководителя «Amaya» – техно-гуру с синдромом Бога – звезда ситкома «Парки и зоны отдыха» Ник Офферман. И это отдельное удовольствие, наблюдать, как блестящий комедийный актер раскрывается со зловещей драматической стороны.

«У “Разрабов” точно не будет второго сезона. Это законченная история – я просто не умею снимать сюжеты с открытой концовкой», – говорит Алекс Гарленд, автор шоу.

«Заговор против Америки» / The Plot Against America

Создатели: Дэвид Саймон, Эд Бернс

В главных ролях: Вайнона Райдер, Морган Спектор, Джон Туртурро

Где смотреть: HBO

Рейтинги: IMDB – 7.0, Rotten Tomatoes – 85%

Автор «Прослушки» Дэвид Саймон запустил шестисерийную экранизацию книги Филипа Рота «Заговор против Америки». Саймону помогает его давний соратник Эд Бернс – сценарист, который был детективом в убойном отделе, прежде чем попал в Голливуд. Книга Рота основана на предположении, что на выборах президента США в 1940 году победил не Франклин Рузвельт, а обаятельный летчик Чарльз Линдберг. Он известен тем, что первым перелетел Атлантический океан в одиночку, и считал, что Америке не стоило ввязываться во Вторую мировую войну.

Победа Линдберга в «Заговоре против Америки» ведет страну в сторону фашистского режима: здесь начинаются преследования евреев, поднимает голову Ку-клукс-клан, а новый президент пытается подружиться с Третьим Рейхом вместо того, чтобы сражаться с ним. Филип Рот познакомился с Дэвидом Саймоном перед началом съемок сериала и в интервью New York Times радостно сообщил, что «его роман оказался в надежных руках». Это действительно так: в мини-сериале Саймона мы видим стремительную радикализацию США глазами простой еврейской семьи – и это зрелище одновременно пугающее и завораживающее.

Некоторые сцены шоу были сняты на палубе транспортного парохода SS John W. Brown – это одно из двух судов такого типа, уцелевших после Второй мировой войны.

«Наш сериал ставит перед зрителем простой вопрос: “Что ты будешь делать, если окажешься внутри бурлящего фашистского режима? Примешь ли все как есть, или станешь бороться?” Ответ – на совести зрителя», – размышляет Дэвид Саймон, создатель сериала «Заговор против Америки».