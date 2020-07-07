Обзор Юрия Володарского: пять лучших книг года, написанных женщинами

Анна Бернс из Северной Ирландии сочинила роман о том, как общественное влияет на личное (спойлер: влияет очень плохо). Героиня книги итальянки Элены Ферранте — женщина на грани нервного срыва, умудрившаяся запереть себя и двух своих детей в собственной квартире. Британка Люси Фоли написала хитроумный детектив, в котором читателю до самого конца непонятно не только, кто убил, но и кого убили. Еще в обзоре — книги двух украинских прозаиков, пишущих на русском языке: маститой черновчанки Марианны Гончаровой и совсем ещё юной Ирины Фингеровой родом из Одессы.

Анна Бернс "Молочник"

"Эксмо", 2020

Кто: Бернс — не слишком плодовитая писательница: за двадцать лет она выпустила всего четыре книги. Последняя из них оказалась самой успешной.

Что: "Молочник" вышел в 2018 году и тогда же был удостоен Букеровской премии. Это первый случай присуждения главной британской литературной награды прозаику из Северной Ирландии.

Сочиняя этот обзор, Юрий Володарский предполагал, что объединение авторов по гендерному признаку может не понравиться радикальным феминисткам. Специально для них в каком-нибудь грядущем обзоре будут собраны книги, написанные исключительно мужчинами

О чем: роман необычный, со странностями. Место и время действия не обозначены, но по косвенным признакам узнается Северная Ирландия 1970-х — времени Смуты, когда местные католики вели борьбу за независимость с центральной британской властью. При этом слов "католики" и "протестанты" в романе нет. К тому же Бернс избегает имён собственных: к примеру, 18-летнюю героиню-рассказчицу в семье называют "средней сестрой". Книга пестрит эвфемизмами — "заморская страна" (читай Великобритания), "страна через границу" (Ирландия), "запредельщики" (экстремисты), "женщины с проблемами" (феминистки) — и витиеватыми прозвищами: "третий зять", "наверный бойфренд", «таблеточная девица». Наконец, заглавного героя рассказчица именует молочником, но тут же уточняет, что на самом деле он никакой не молочник.

Как: роман погружает читателя в тревожную, мрачную атмосферу нескончаемого социально-политического конфликта. Героиню подстерегают разного рода опасности, однако более всего она страдает от постоянного гнёта общественного мнения. Социум в лице родственников, друзей, соседей, коллег по работе, органов власти и сотрудников спецслужб жёстко, а порой и жестоко, навязывает личности свои правила поведения.

Элена Ферранте "Дни одиночества"

Corpus, 2020

Кто: в 2016 году Ферранте вошла в список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time. При этом писательницу никто никогда не видел. Есть мнение, что Ferrante — это псевдоним и даже что автор на самом деле — мужчина.

Что: роман 2002 года. В 2005-м был экранизирован Роберто Фаэнцой.

О чем: о тяжелом периоде в судьбе 38-летней женщины. Муж бросает Ольгу ради молодой любовницы, после чего она устраивает безобразные сцены, пытается соблазнить соседа, теряет контроль над своей жизнью и в конце концов доходит до ручки. Причём в прямом смысле слова: замок в квартире защёлкивается, дверь изнутри не открыть, у сына высокая температура, а собака сожрала какую-то отраву и вот-вот отдаст концы.

Как: в женской психологии автор разбирается досконально. "Дни одиночества" можно было бы назвать также "Днями отчаяния": ситуация "все пропало" описана в романе очень точно. И, конечно же, в финале оказывается, что пропало далеко не всё.

Люси Фоли "Охотничий дом"

"Фантом пресс", 2019

Кто: молодая британская писательница, автор пяти остросюжетных романов.

Что: "Охотничий дом", в оригинале The Hunting Party, — самая успешная книга Фоли. За полтора года она выдержала 46 изданий в разных странах.

О чем: каждый год 31 декабря компания молодых людей отправляется в какое-нибудь интересное место, потому что Новый год нужно встретить так, чтобы надолго запомнилось. Этот раз уж точно запомнится навсегда, правда, не всем. Забравшись в отрезанную от внешнего мира шотландскую глушь, старые друзья начинают собачиться, узнают о взаимных обманах и изменах, доходят до скандалов. В конце концов, кого-то из них находят мёртвым.

Как: главная фишка романа в том, что имя жертвы почти до самого финала читателю не сообщают. Персонажи поочередно выступают в роли рассказчика: у всех есть старые неизжитые травмы, все чего-то недоговаривают, все в той или иной мере подозрительны. В общем, классика жанра.

Ирина Фингерова "Замки"

"Фолио", 2020

Кто: Фингеровой еще нет тридцати, она родом из Одессы, сейчас живёт в Германии. Автор двух книг, а ещё — создатель Театра ушей, спектакли которого не смотрят, а слушают с завязанными глазами.

Что: роман с омонимическим названием, ударение в котором можно ставить на оба слога.

О чем: 16-летняя Таня, угловатый подросток с типичным ощущением собственной нетипичности, обитает в провинциальном городке, переживает трудный период взросления, страдает от родительского филистерства и заводит странные отношения со странными людьми. Она критически относится к действительности (там сплошные замкИ) и поэтому ищет спасения в недействительности — сетевых ролевых играх (это уже зАмки, преимущественно воздушные).

Как: Фингерова пишет талантливо и небанально, жаль только, что "Фолио" экономит на редактуре. "Замки" — роман с сюрпризом: одно важное обстоятельство, открывающееся во второй половине книги, переворачивает историю Тани с ног на голову.

Марианна Гончарова "Когда Луна снимает шляпу"

"Друкарский двор Олега Федорова", 2020

Кто: Гончарова начала поздно, зато продолжила бурно. За последние десять лет у неё вышло больше двадцати книг. Писательница стала лауреатом Русской премии (2012) и Премии Бабеля (2017).

Что: традиционный для Гончаровой сборник коротких рассказов. В небольшой 180-страничной книжице их почти шестьдесят.

О чем: черновицкий прозаик — мастерица остроумных, задушевных, невыдуманных, но обаятельно приукрашенных историй обо всем на свете. Например, если раскрыть наугад, — о преподавателе музыки Иване Петровиче и его любимой пожилой свинье Джельсомине Гортензии дель Инзаги. Или о незадачливом Вите, которого лошадь увезла чёрт-те куда.

Как: книги Гончаровой идеально подходят под рекомендации "что почитать этим летом". Они легкие и милые, забавные и жизнерадостные, настраивающие на оптимистический лад и пронизанные любовью ко всему сущему.