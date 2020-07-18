Не смешно. Почему через год после победы Зеленского "Квартал 95" — больше не острое блюдо

Помню, как на презентации "Слуги народа-2" в кинотеатре "Украина" я спросил будущего президента: "Вам не кажется, что чем больше ваш герой Василий Голобородько погрязает в политике, тем больше становится не смешно, а страшно: его предают друзья в день рождения (хоть по сюжету это и розыгрыш), он оказывается в багажнике автомобиля с заклеенным ртом, а в финале — со спецназом в лесу. Фильм из комедии превратился в политический триллер — полная смена жанра". Зеленский задумался, а потом хрипло произнес в своей характерной манере: "Ну-у-у нет, все-таки было и смешно". Смешно было раньше.

Да, шоу "Квартала" по-прежнему рейтинговые. Цех из 50 лучших кавээновских авторов — могучая сила. Но структура и характер подачи юмора полностью изменились. "Квартал" потерял своего лидера, на котором были завязаны большинство шуток. Пришло время трансформации", — уверен шоумен Александр Педан. Но какой именно?

Агитацию — в шоу

Главная фишка "Квартала" — объединение политики и секса, острого и соленого. Вот шутка, вложенная в уста Елены Кравец, играющей жену Петра Порошенко Марину в пародийном эпизоде "Поздравление жены Порошенко", где она поздравляла супруга с 52-летием. "К сожалению, последние три года он женат на стране, и все, что он должен делать с женой, он делает со страной" — эту шутку зал встретил триумфальными аплодисментами.

ВАСИЛИЙ ГОЛОБОРОДЬКО. Владимир Зеленский откровенно веселился в роли украинского президента Василия Голобродько, которого он сыграл в сериале "Слуга народа"

А вот эпизод "Жена выпытывает у Зеленского государственные тайны", где Владимира Зеленского уже изображает актер Юрий Великий. В роли жены Зеленского Елены — все та же Кравец. Тайны носят совсем невинный характер: "Мы не все ядерное оружие отдали при Кравчуке. Часть хранится у Яценюка, часть — у Парубия"; "Оказывается, между Кучмой и Януковичем был некий Ющенко"; "Почему все президенты у нас бухали? Им всю правду рассказывали!"

Когда Юрий Великий только начинал пародировать Зеленского-президента, в одном из интервью признавался: "Конечно, я не могу произносить о нем шутки, которые могут его конкретно обидеть. Вообще, стараюсь не шутить обидно, даже пародируя других политиков". Но здесь Великий лукавит. Еще в составе дуэта "Братья Шумахеры" он бесподобно воспроизводил на сцене невнятную дикцию экс-спикера Андрея Парубия, который в детстве умолял положить ему под елочку "телескопицеского робота", но ему из-за неразборчивости просьбы туда неизменно "клали дудочку".

Если в "Гостайнах" юмор безобиден, то в сценке 2020 года "Как Зеленский посадки с Рябошапки трусил" есть уже элементы агитации и пиара. "Пришла весна. Где посадки? Если никого не посадишь — пойдешь следом за Богданом", — грозно говорит Великий голосом Зеленского прокурору Рябошапке в исполнении Юрия Крапова. Отказавшись сажать друзей из "Квартала", Зеленский-Великий говорит: "Раз мы не можем никого посадить, предлагаю всех вас уволить. Проводить в последний путь. С оркестром". Оркестр играет что-то похоронное. Президент делает замечание: "Повеселее можно. Сегодня уходит Кабмин. Редкий случай, когда, можно сказать, уходят не лучшие!" Тем самым кварталовцы агитируют за президента: дескать, он молодец — снял никудышных работников! Но о том, что назначили их тоже с его подачи, не вспоминают.

"Как нелепо выглядит "Квартал", который уже год делает вид, что критикует Зеленского. Я не думал, что я это скажу, ребята, но при Порошенко было лучше"

Потап, певец и продюсер

"Причина, по которой "Квартал" не может остро критиковать Зеленского, кроется в их дружественных отношениях. Вероятно, с этим связан и творческий кризис проекта как политического кабаре, — считает политолог Владимир Фесенко. — У "Квартала" случился когнитивный диссонанс. Политика для них из источника вдохновения превратилась в минное поле". "Публично критиковать друга неловко, — продолжает тему Александр Володарский, киевский писатель-юморист, драматург. — Если сравнить с футболом, то арбитров не назначают судить матчи команды земляков. И сатирик, как жена Цезаря, должен быть вне подозрений. Но у "Квартала" нет выбора: им надо высмеивать президента по долгу службы. В общем, сложилась патовая ситуация".

Что любопытно, в новых сценках "Квартала" проскакивают мысли, до боли схожие с тем, что мог бы говорить сам Зеленский. Например, шутка о том, как его сценический "клон" договорился с Рябошапкой-Краповым, мол, кто первый войдет в дверь, того и посадят. Зеленский-Великий загадывает: "Аваков. Аваков. Аваков". "А чего Аваков-то?" — спрашивает прокурор. "Авакова проще посадить, чем уволить", — отвечает мнимый глава государства, отражая то, что думает настоящий Зеленский, который тяготится тандемом с противоречивой фигурой Авакова, но ничего поделать не может.

После скандала, вызванного номером о "горящей хате" Гонтаревой в исполнении хора имени Веревки, автор и актер "Квартала" Александр Пикалов заявил, что впредь шутить будут осторожнее. А сам Зеленский недавно признался, что ему стыдно за шутку четырехлетней давности, когда в Юрмале он сравнил Украину, занимающуюся попрошайничеством, с "актрисой из немецкого фильма для взрослых, готовую принять в любом количестве, с любой стороны".

Больше хайпа

Если на сцене теперь особо не пошалишь, то секс и приколы неожиданно перешли в политику. Шоу открыл экс-премьер Алексей Гончарук, разъезжающий в Кабмине на самокате, прямо как кинопрезидент Василий Голобородько — на велосипеде. Бывший глава Таможенной службы Максим Нефедов "засветился" на видео с закрытой вечеринки, где танцевал в окружении полуобнаженных девушек в БДСМ-масках и латексе. Председатель фракции "Слуги народа" в парламенте Давид Арахамия и глава партии Александр Корниенко сказали о своей коллеге по партии Ирине Аллахвердиевой: "Баба рабочая, как корабельная сосна, и вообще красавица". Экс-замминистра инфраструктуры Александра Клитина записала видеоролик в открытом купальнике, демонстрируя бюст и грозя создать новую партию, которая "поборет коррупцию и сексизм". То есть шоу­мены становятся политиками, а политики — шоуменами.

СУРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ. В роли настоящего президента Украины Владимиру Зеленскому оказалось не так комфортно, как в образе "народного президента" Голобородько (фото: Getty Images)

"Стирается грань между шоу и политикой. Эти новые политики словно соревнуются со стендап-комиками, — говорит Владимир Фесенко. — Но это у команды Зеленского от недостатка политического опыта. Очень уж там разный народ. Большая часть депутатов в Верховной Раде — новички, которые в политике не были. Но такое происходит не только в Украине. Это мировая тенденция: в политику приходят люди с другим мировоззрением, у них иное отношение к информационной активности. Приход к власти Трампа — тоже из этой категории. Их главный лозунг — "Больше хайпа!" Раньше политик не мог себе такого позволить, потому что прошел определенный путь, а у этих новых нет ограничений. Ночные клубы, резкие высказывания — они продолжают вести себя так, как и раньше, до прихода во власть. Была мембрана — политические ток-шоу, но и там были четкие правила. А сейчас реальная жизнь политиков оказывается скандальнее любого шоу. Они сами провоцируют общественность. Это не очень нормально, это противоречит политическим стандартам. В начале 1990-х тоже был такой момент, когда в Верховную Раду пришло много журналистов, артистов. Все это было связано с волной популизма. А в странах демократии возникло сейчас много антисистемных течений. Условно говоря, героев "Карточного домика" сменили герои "Бумажного дома". Политика перестает быть закрытым клубом, где тихо принимаются важные решения. Альтернативщики начинают доминировать в Польше, Италии, США. В общем, жить становится интереснее и веселее".

Однако создается впечатление, что в Украине избиратели ждут совсем не того, чего ожидают зрители. "Как драматург могу сказать: поступки характеризуют героев гораздо ярче, чем слова. Следите именно за поступками политиков и делайте выводы", — говорит Володарский.

Судя по всему, это уже происходит, и если просмотры "Квартала" только начинают проседать в "Ютубе", то рейтинг президента заметно падает: слова словами, а дела — делами. Интересно, как "Квартал 95" обыграет этот совсем несмешной факт?