Скончался режиссер "Полуночного экспресса" Алан Паркер
Британский режиссер Алан Паркер скончался на 77-м году жизни.
Об этом сообщает Британский институт кино, передает Deadline.
О причине смерти не сообщается. Известно, что он продолжительное время лечился от тяжелой болезни.
Алан Паркер снял 14 фильмов и получил две номинации на премию "Оскар" – за режиссуру "Миссисипи в огне" и "Полуночного экспресса".
Среди прочего, Паркер снял триллер "Сердце ангела" с Робертом Де Ниро, мюзикл "Багси Мэлоун" и фильм "Пинк Флойд: Стена", основанный на музыкальном альбоме группы Pink Floyd – The Wall.
Напомним, в ночь с 5 на 6 июля 91-летний композитор Эннио Морриконе скончался в больнице Рима.