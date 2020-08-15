Кирпич преткновения. Почему современные дома среди памятников архитектуры — это норма

В конце июля на улице Сагайдачного в Киеве открыли здание, спроектированное архитектором Олегом Дроздовым. Это уже второй проект, реализованный харьковчанином в столице, — первым был Театр на Подоле. Оба отличаются схожими чертами: расположены в одном районе, имеют современный, а не исторический облик, чем вызывают недовольство части жителей столицы. Они считают, что современная архитектура не гармонирует с исторической застройкой, уничтожает дух старины, которым славится киевский Подол.

Олег Дроздов и его коллеги заявляют, что принципиально не имитировали исторические стили, а попробовали по-иному интерпретировать контекст. На улице Сагайдачного архитекторы вписали постройку в высотный ландшафт. А фасад из кирпича, выложенный с проёмами, чтобы по вечерам сквозь них лился свет из помещений, не похож на соседние фасады в стиле классицизма и историзма. При этом облик нового строения не разрушил старую застройку: на его месте с 1920-х находился кинотеатр «Буревестник», который снесли в 1970-х из-за строительства метрополитена. С тех пор здесь был пустырь, огороженный зелёным забором.

«Вы никогда не можете планировать будущее, исходя из прошлого» Эдмунд Бёрк, английский политик-консерватор

На претензии о неуместном вмешательстве в исторический центр города Олег Дроздов ответил в одном из своих интервью так: «Здания слева и напротив нашего — подделки, они построены заново. Неумение отличить подделку — интересный киевский феномен». Действительно, соседний дом №16 построен уже в 2000-е, а поскольку его фасад имитирует классический, то киевляне считают его старинным. Согласно Своду памятников истории и культуры, многие строения на улице Сагайдачного появились в конце XIX века и отличаются стилем историзм — он, в принципе, вторичный, поскольку это компиляция элементов из архитектуры прошлого.

Пока здания Олега Дроздова режут глаз киевским поклонникам старины, его европейские коллеги строят современные дома в исторических районах и регулярно получают награды от профессионального сообщества. Фокус разбирает европейские примеры соседства исторической и современной застройки, которые показывают, что Дроздов ничего вопиющего не сделал.

Постмодернизм и классика

Объект: торгово-жилое здание 168 Upper Street

Архитектура: студия Groupwork

Введён в эксплуатацию: 2017 год

Место: Лондон, Великобритания

Награды: лауреат архитектурной премии RIBA National Award 2019

Фасад этого строения в центре Лондона кажется вполне классическим и мало отличается от соседних, но если приглядеться внимательнее, вы увидите, что размещение окон, колонн и ниш хаотичное, будто перемешанное детской рукой. Архитекторы из студии Groupwork сделали это намеренно. Они строили на месте старинного викторианского здания, разрушенного бомбёжками во время Второй мировой войны. Но вместо того чтобы имитировать историческую постройку, аккуратно оцифровали её изображения, создали виртуальную модель, в которой перемешали все элементы. «Мы не хотели проектировать здание, которое даже викторианские зодчие посчитали бы бледной копией архитектуры Возрождения и проектом с малой культурной ценностью. Вместо этого мы намеренно сделали «ошибки» на фасаде — они о том, что память человека тоже бывает ошибочной и избирательной, когда речь заходит о прошлом», — говорит архитектор Джейсон Коу. К материалу, из которого создан фасад, архитекторы также подошли с позиций постмодернизма: это не кирпич или камень, как могли строить в прошлом, а бетон. Внутри помещений на бетонных стенах тиснёный рисунок, повторяющий узоры старинных обоев, — ещё один ироничный реверанс прошлому.

Связь времён

Объект: музыкальная школа Artave

Архитектура: студия Aurora Arquitectos

Введён в эксплуатацию: 2020 год

Место: Кальдас-да-Соде, Португалия

Архитектурная особенность музыкальной школы в небольшом португальском городке заключается в том, что два её корпуса были построены в разное время в различных стилях. Руководство школы решило, что строениям нужно ещё одно пространство, которое объединяло бы два корпуса и обеспечивало к ним свободный доступ. Решая эту задачу, архитектор Серхио Антунес и его коллеги не стали стилизовать новую конструкцию под уже существующие, они пошли третьим путём и спроектировали современную башню. «Мы хотели, чтобы новый элемент был контрапунктом старым, имел свою независимую архитектуру и не мешал оценке всего ансамбля», — говорит Серхио Антунес. Контрастность строений архитекторы подчеркнули не только с помощью формы башни, но и с помощью яркого жёлтого цвета фасада и красно-оранжевых тонов интерьера. На севере Португалии, где расположен Кальдас-да-Соде, часто идут дожди, а зимние дни пасмурные, поэтому зодчие считают, что цвет здания поможет студентам взбодриться и будет ярким пятном в городском пейзаже.

Свято место

Объект: кинотеатр Arcadia

Архитектура: студия Tracks

Введён в эксплуатацию: 2018 год

Место: Рьом, Франция

Награды: лауреат премии CNC 2019 за самый инновационный кинотеатр, номинант архитектурной премии AMO 2019

Ныне французский Рьом — небольшой город с 17 тыс. населения, однако ведёт свою историю ещё со времён Древнего Рима. К XIII веку он был резиденцией короля Филиппа II Августа, а позже — столицей герцогства Овернь. С тех пор в Рьоме сохранилось множество памятников архитектуры, 16 из которых имеют статус национальных. В числе старинных, намоленных мест в городе — бывший женский монастырь Ордена святейшего искупителя. Один из корпусов монастыря не сохранился, и на его месте парижское бюро Tracks спроектировало кинотеатр. Бетонный фасад выдержан в современном лаконичном стиле, при этом многие детали перекликаются с прошлым. Высота здания и обрамляющей его стены такая же, как и окружающие старинные строения. Из монастырской архитектуры зодчие позаимствовали также идею колоннады, однако сделали её нерегулярной, с проёмами разной высоты. «Мы взяли этот элемент из архитектуры прошлого и придали ему современную интерпретацию», — говорит Моисей Бушери, партнёр бюро Tracks. С одной стороны кинотеатра высадили небольшой палисадник, архитекторы рассчитывают, что растения разрастутся, покроют часть стен, и это тоже будет напоминать об устройстве монастырской жизни.

На новый лад

Объект: факультет радио и телевидения Университета Силезии

Архитектура: студии Grupa 5 Architekci, BAAS Arquitectura, Małeccy Biuro Projektowe

Введён в эксплуатацию: 2017 год

Место: Катовице, Польша

Награды: лауреат премии Polska Architektura XXL 2018, номинант Европейской премии Миса ван дер Роэ-2019

У международной команды архитекторов, работавших над университетским проектом, было сложное задание: вписать современное здание в старинный квартал и построить его на месте почти полностью разрушенной фабрики XIX века. От производства осталось лишь одно небольшое строение, выходящее на улицу, поэтому зодчие отталкивались от его материалов и цветовой гаммы. Основной корпус факультета они разместили в глубине участка, чтобы он не нависал над улицей, а старинную часть фабрики обрамили новым фасадом той же высоты, что и прилегающие дома. Чтобы его изготовить, использовали керамические плиты с прорезями, окрашенные в тот же оттенок, что и кирпичные стены прилегающих домов. По словам архитекторов, этот фасад напоминает сетчатую штору — своеобразный экран перед зданием, такие в южных регионах средиземноморских стран используют для защиты домов от палящего солнца. В польском проекте этот приём позволяет привносить больше естественного освещения в помещение, а по вечерам — освещать улицу, поскольку свет из аудиторий просачивается сквозь проёмы.

Стекло и плитка

Объект: офис фирмы Lasvit

Архитектура: студия Ov-a Architekti

Введён в эксплуатацию: 2019 год

Место: Нови-Бор, Чехия

Чешский регион Богемия знаменит столетними традициями изготовления хрусталя и стекла. Делали его и в городке Нови-Бор на севере страны, в центре которого сохранились коттеджи начала XIX века, служившие стеклодувам мастерскими. Два из них выкупила стекольная фирма Lasvit, которая решила обустроить там свою штаб-квартиру. Пражские архитекторы по заказу фирмы отреставрировали старинные особняки, избавившись от неаутентичных элементов, добавленных в 1980-е, а между ними построили три новых здания, в том числе выходящий на улицу современный офис. С одной стороны он абсолютно хайтековский, полупрозрачный, а с другой — повторяет очертания и высотность особняков, стоящих по соседству. Благодаря этому он одновременно вписывается в улицу и ярко выделяется из ряда из-за необычного фасада. На его оформление понадобилось 1,4 тыс. стеклянных плиток квадратной формы, подобной традиционной сланцевой черепице, которую используют в регионе. При строительстве одного из современных зданий архитекторы нашли старый колодец, которого не было на планах города. Они решили не закрывать его, а очистить и сделать достопримечательностью: накрыли стеклянным колпаком, чтобы посетители могли взглянуть и оценить глубину.

Крупным шрифтом

Объект: штаб-квартира студии графики Thonik

Архитектура: студии Thonik, MMX Architects

Введён в эксплуатацию: 2020 год

Место: Амстердам, Голландия

Центр голландской столицы ассоциируется с многочисленными каналами и 500-летней застройкой, однако в нём есть и сравнительно современный проспект Wibautstraat. На этой улице представлена архитектура середины XX века, и некоторые здания имеют статус национальных памятников. В таком окружении студия Thonik построила свой главный офис, который резко отличается от окружающих домов по высотности и оформлению фасада. Процесс реализации проекта растянулся на 12 лет. Как говорит сооснователь студии Томас Виддершовен, столько времени понадобилось на то, чтобы согласовать проект с «многочисленными муниципальными правилами, созданными так, чтобы препятствовать экспериментам».

В отличие от кирпича и сплошной обшивки старых строений, новое имеет панорамный стеклянный фасад с графичными полосатыми перемычками. Они сделаны неспроста: поскольку студия занимается шрифтами, то для оформления фасада был использован трёхполосный шрифт Mexcellent, разработанный в 1968 году к Олимпийским играм в Мексике. И это внутренне объединяет современное здание с окружающими, большинство из которых были построены в 1960–1970-х годах.