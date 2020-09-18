Вернисаж месяца. Джокеры по-киевски

Живописец-пересмешник

Какой у него стиль? Конечно, Шерешевский – постмодернистский мастер, он меняет свой стиль в зависимости от задачи и настроения: от академической живописи – до примитивизма и наоборот. Но в целом он принадлежит к школе митьков – это питерское направление 90-х, которое можно назвать славянской разновидностью комикс-поп-арта. На их картинах часто мелькают поп-идолы от Пушкина до Гоголя, с которыми и наш автор на «ты». На полотне, как правило, схвачена какая-нибудь анекдотическая ситуация. Митьки часто используют иронические надписи прямо на холсте.

Шерешевский – художник-пересмешник, мультиуниверсальный иронист, киевский митек. Он сбивает пафос со всех явлений, которых касается, неожиданно препарируя и пародируя их – в этом он является прямым продолжателем карнавальной украинской традиции: от «Энеиды» Котляревского – до «Гамлета» Подервянского, от творчества Верки Сердючки - до «За двумя зайцами» Старицкого. Кстати, именно полотно Шерешевского «Прима», где он спародировал сказочного льва народной художницы-примитивистки Марии Примаченко с надписью «Прима» (как на пачке папирос) было спринтовано в замечательном балете «За двумя зайцами» на платьях Прони Прокоповны, где ирония построена на игре слов «Прима» и прима-балерина, примадонна и т.д.

Клоуны-агрессоры

Выставка «День знаний» отличается сквозной темой клоунов: получилась джокериада по-киевски. Шерешевский соединил актуальное кино с живописью. Здесь таких пять полотен.

«Вообще клоунов у меня было больше, - рассказывает он «Фокусу». - Пока был карантин я три разных выставки задумал и планировал из «клоунских» холстов сделать отдельную экспозицию. Но две картины у меня купили. Я неожиданно для себя стал рисовать клоунов еще до избрания Владимира Зеленского на пост президента, - продолжает Шерешевский. - За год до знакового события, когда комик стал главой государства, я нарисовал доброго клоуна - по-советски. А потом они стали у меня получаться все трагичнее и жестче: появилась женщина на холсте в клоунском гриме, у которой из носа текла кровь. А уже после премьера американского фильма, ставшего культовым, появился и Джокер на полотнах».

Здесь это картина «Смайлики». На ней изображены некие граждане в умилительно-детском виде, как на святочных открытках. Именно на этом фоне особенно ярко выделяется фигура Джокера, который явно не чужой на нашем празднике жизни.

Я бы заметил, что у Джокера – особая связь с Украиной. Бунтари в фильме в клоунских масках, а передовые бойцы Революции Достоинства скрывали лица балаклавами. Толпа в масках в ленте подхватила на руки израненного Артура (бесподобная актерская игра Хоакина Феникса) в гриме клоуна и поставила на авто как на трибуну. Комик стал лидером! Украина в 2019 году абсолютным большинством выбирает президентом страны – известного комика, резидента «Квартала 95» Владимира Зеленского, который покорил всех сериалом «Слуга народа», где «маленький человек» становится главой государства. Это – вершина национального трагифарса.

Да, достал «мэр Готема» – Петр Порошенко, иначе не было бы таких разгромных цифр на президентских выборах, но прошел год после этих событий – стало ли лучше? Вопрос открыт.

Однозначно только, что Шерешевский уловил «джокерский» дух времени. При чем, клоуны от полотна к полотну становятся страшнее. На холсте «Архип» (жестко пародирует выдающего украинского художника-классика Архипа Куинджи) – уже просто кадр из фильма ужаса. Такое у нас время, когда страшно весело (нужное подчеркнуть).

Выставка «День знаний» открыта до 22 сентября.

В субботу 19 сентября на выставке будет сам художник, где ему можно задать любые вопросы.

Вход – свободный.