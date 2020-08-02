Самые стойкие. Кто решился проводить фестивали в онлайн и офлайн режиме

Пандемия коронавируса и введенный из-за нее карантин превратили в пепелище массовые культурные мероприятия по всему миру. Украина не исключение: крупнейшие местные фестивали, собиравшие сотни тысяч зрителей, такие как Atlas Weekend и UPark, перенесены на следующий год. Фокус нашел самых стойких организаторов, которые решились запустить свои форумы, причем не только в режиме онлайн, но и в офлайне. Это небольшие оазисы посреди культурной пустыни.

Размножившийся Гогольfest

Поражает масштабами своих идей Влад Троицкий, основатель Гогольfest, режиссер и продюсер. Оказывается, в этом году он задумал 12 фестивалей в 12 городах Украины. Коварный коронавирус несколько подрезал планов громадье, но, учитывая ситуацию, все равно осталось немало. "На данный момент запланировано пять фестивалей. В ближайшее время они пройдут в трех городах: 4–6 сентября — в Херсоне, под названием Dream, 19–20 сентября — в Фастове, FastFest ГогольFest, 3–4 октября — в Днепре, DniPro ГогольFest. Ведем переговоры с Ужгородом. В Фастове Гогольfest объединен с Днем города", — делится Троицкий.

С Владом перемещается по стране и его музыкально-театральная артиллерия: центр современного искусства "ДАХ", этно-группа DakhaBrakha, фрик-кабаре Dakh Daughters, Nova Opera. Концерты, спектакли и перформансы они дают с поправкой на местный колорит, тем более в основе множества проектов режиссёра — этника разных регионов. "В каждом городе мы делаем свою программу, учитывая его специфику и локации, получается праздник-праздник, — говорит Влад Троицкий. — Максимально найти всё интересное, что есть в городе, и выставить свою образовательную программу, заново открывая город для себя и Украины, — вот это наша задача. Гогольfest — это национально-культурный проект, объединяющий страну".

"Мне кажется, что сейчас важна именно живая история — настоящий концерт и представление. Хочется расшевелить ситуацию"

Ирина Буданская, соучредитель фестиваля Bouquet Kyiv Stage

Анна Басова, программный директор Гогольfest, добавляет: "В Фастове главная локация — площадь Победы, где будет гранд-шоу от Влада Троицкого. Запланирована премьера музыкального спектакля Dakh Daughters Make up — история закулисной жизни наших артистов. Покажем оперу Iyov. Основная концепция программы — Фастов как город объединения, ведь здесь в 1918 году подписали Акт об объединении УНР и ЗУНР".

Троицкий оригинален и в вопросах коронавирусной безопасности: "Конечно, дистанцирование, маски — все это будет соблюдаться. Но что касается Херсона, то здесь публика будет на лодках — по четыре человека. Проведем также вертикальный концерт, когда зрители смотрят с балконов гостиницы".

Bouquet Kyiv Stage

Не менее насыщенным ожидается фестиваль Bouquet Kyiv Stage, который состоится с 20 по 25 августа на территории Софии Киевской. "Да, можно было пропустить этот период, но нам кажется, что сейчас важны именно живая история, настоящий концерт и представление. Хочется расшевелить ситуацию, — делится с Фокусом Ирина Буданская, соучредитель фестиваля и директор столичного Дома "Мастер-класс". — Музыка — сердцевина нашего фестиваля. Ряды приглашенных иностранных участников в этом году поредели из-за карантина, но здесь есть и позитивная сторона: в этой ситуации у наших артистов больше шансов заявить о себе".

ЭТНО-МАГИЯ. Такая Катя Чили была на празднике Ивана Купалы. Уверены, наша фолк-звезда найдет чем удивить публику и на Bouquet Kyiv Stage (фото: Getty Images)

Фестиваль делает упор на классический вокал и этно-джаз. Из первого будет представлена звезда киевской оперы Сусанна Чахоян, которая споёт в сопровождении скрипачки Мирославы Которович. Выступит уникальная певица казахского происхождения Назгуль Шукаева. Она синтезирует шаманское горловое пение с джазовой "упаковкой", работая с американскими, голландскими и немецкими музыкантами.

Хедлайнер фестиваля — поп-фолк-звезда Катя Чили, которая вернула себе былую популярность, выйдя в полуфинал Нацотбора на Евровидение-2020. Возможно, она споёт совместный хит с джазовой певицей Лаурой Марти "Пташина молитва", которая, в свою очередь, представит программу Tribute to Lars Danielsson. А любителям "космических" мелодий будет интересен композитор и исполнитель электронной музыки Андрей Кириченко.

На стыке кино и музыки задуман проект, где покажут отрывки из фильмов Романа Балаяна в сопровождении группы Sed Contra Ensemble, исполняющей музыку Вадима Храпачева — композитора, написавшего саундтреки ко многим балаяновским шедеврам.

Для любителей театрализованных представлений состоится премьера музыкально-театрального перформанса "Бабий Яр", поставленного на основе поэтического сборника Марианны Кияновской "Голоса".

Для почитателей литературы задуман формат публичных диалогов: писатель с писателем, издатель с переводчиком и т. д. Из знаменитостей будет Сергей Жадан.

Для тех, кто придёт с детьми, предусмотрены детские мастер-классы.

Bouquet Kyiv Stage-2020 — в этом году чуть ли не единственная из столичных офлайн-площадок, которая собирается принять в августе изголодавшихся по массовым мероприятиям киевлян. Но попадут из-за карантинных ограничений не все — это главная проблема. "С точки зрения безопасности будет ограничено количество зрителей, чтобы соблюсти расстояние в полтора метра. У нас не будет фан-зон, только кресла, — объясняет Буданская. — Поэтому обязательна регистрация зрителей на сайте".

"Джаз на Днепре"

Ближайший по времени фестиваль ждут в Днепре 8–9 августа. "В этом году из-за невозможности многих западных звезд прилететь сюда, мы обходимся своими силами. Сейчас только во Франции стали разрешать мероприятия — до 5 тыс. человек. Что касается нашего фестиваля, то в прошлом году у нас было 14 тыс. зрителей, — говорит Фокусу Татьяна Дробахина, пиар-директор фестиваля "Джаз на Днепре". — Потому офлайн-программа в этому году подготовлена исключительно корифеями украинского джаза".

9 августа в Днепре на причале в 18:00 состоится бесплатный концерт нескольких местных джаз-бэндов. "Хочу выделить мэтра днепровского джаза — пианиста Олега Касько и его группу "Кредо", — замечает Дробахина. — Он играл еще на советских фестивалях "Джаз на Днепре" в 1970-х годах".

В случае этого фестиваля отметим, что его онлайн-программа в нынешнем году более выразительна. "Онлайн сейчас имеет неплохие перспективы для рекламы, ведь можно четко увидеть, сколько людей присоединилось к форуму", — считает Татьяна Дробахина.

В онлайне будет видеоприветствие французского пианиста-виртуоза Джекки Террассона, узнаваемого благодаря дробной, разливистой манере игры. Концерт американского джазового пианиста Бенни Грина, который представит свой новый альбом Benny’s Grib, выпущенный в период карантина, — это музыка в стиле хард-боп, где напор чередуется с лирическими откровениями, как и у гения этого стиля Телониуса Монка. Из Киева будут транслировать концерт известных столичных музыкантов — саксофониста Дмитрия Александрова и трубача Дениса Аду. Запланировано видеоинтервью с выдающимся американо-кубинским трубачом, 10-кратным обладателем "Грэмми" Артуро Сандовалем.

ОМКФ

Что касается международного Одесского кинофестиваля, то, в отличие от Канн, он не перенес на год свои мероприятия, а перешел в офлайн, наметив такие даты: с 25 сентября по 3 октября. "Переход в офлайн полностью изменил наши планы, — рассказывает Анна Бурдина, медиа-координатор ОМКФ. — Во-первых, многие держатели прав на кинокартины не согласились на премьеры своих фильмов в онлайн-режиме, с ними ведем переговоры. Во-вторых, в связи с переносом фестиваля мы только утверждаем членов жюри и участников. Единственное, что известно: традиционный открытый показ немого фильма на Потемкинской лестнице в сопровождении симфонического оркестра запланирован на 2 октября. Разумеется, все нормы безопасности будут соблюдены — дистанция между зрителями и маски".

Из однозначно позитивных новостей то, что на большинство открытых фестивальных шоу вход бесплатный, а на те, что в помещении, — 100 грн. Это по карману большинству любителей пофестивалить.