"Учил мыслить образами". Скончался известный украинский фотограф Виктор Марущенко

Мастер репортажного и художественного фото ушел из жизни в ночь на 29 сентября, после тяжелой болезни, сообщил в Facebook художник Ярослав Солоп.

Виктор Марущенко посвятил фотографии больше 30 лет своей жизни, его фотоработы демонстрировались на десятках выставок в разных странах мира, включая знаменитые биеннале современного искусства в Венеции (2001) и в Сан-Паулу (2004). Елисейский музей в Лозанне заплатил за серию работ украинского фотографа, приобретенных в 1990 году, 30 тысяч долларов.

Виктор Марущенко основал свою фотошколу, в которой учил особому отношению к выбранному занятию. "Учить фотографии или изучать ее можно на двух уровнях, объяснял он, — первый — ремесленный, второй — раскрытие способностей человека. Мы даем людям какой-то мыслительный инструментарий, чтобы они могли им пользоваться. Учим думать. Даже не думать, а мыслить образами".

Фотограф активно сотрудничал со СМИ, в том числе осуществил несколько совместных проектов с Фокусом.

Задача фотографа, как говорил Виктор Марущенко, "актуализировать жизнь, находить какие-то важные моменты и работать с ними через визуальные образы. Это и называется документальной фотографией".

Именно по этому принципу составлена ретроспектива новейшей украинской истории в фотографиях Виктора Марущенко, которую мы предлагаем "перелистать" сегодня — в память о художнике и его времени.