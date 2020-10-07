"Чувствует себя пожилым человеком". Михаил Жванецкий решил покинуть сцену

86-летний писатель, киносценарист, телеведущий, актер, Народный артист Украины Михаил Жванецкий объявил о планах оставить сцену из-за возраста. Об этом сообщил его представитель Олег Сташкевич, передает ТАСС.

"Михаил Михайлович покинул сцену, он закрыл передачу, он объявил, что возраст не позволяет, он не хочет (выходить на сцену – Ред)", – сказал Сташкевич. Отвечая на вопрос о самочувствии сатирика, Сташкевич сказал, что Жванецкий "чувствует себя пожилым человеком".

"Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены. У Жванецкого это мужество есть — вовремя уйти со сцены, не тянуть. Он реалист и сказал, что не надо выходить на сцену. Стареть нужно дома", — пояснил Сташкевич.

Информация о новых выступлениях, размещенная на сайте артиста, уже не актуальна.

Михаил Михайлович Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе в семье врачей. Автор сборников "Моя Одесса", "Год за два" и других. Его "Собрание сочинений", первоначально выпущенное в четырех томах, недавно пополнилось дополнительным пятым томом.

В феврале 2019 года президент РФ Владимир Путин наградил сатирика орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Жванецкий отмечен "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".