Секреты старинных полотен. Какие тайны прошлого хранят картины древних мастеров

1 Видишь кита? А он есть!

На одном из полотен голландца Хендрика ван Антониссена «Вид песков Схевенингена» (1641) на зимнем берегу моря собралось множество людей. Спустя почти 300 лет причина массового паломничества стала известна. Во время реставрации с полотна сняли лак, и под ним обнаружили изображение кита, выбросившегося на берег.

По одной из версий, его закрасил сам художник, чтобы картина не отпугивала покупателей.

2 Похороны младенца

Тайну полотна «Анжелюс» (1859) француза Жана-Франсуа Милле раскрыл Сальвадор Дали. По его просьбе в Лувре сделали рентгенограмму картины, которая прояснила, что крестьяне не молятся за урожай, как было принято считать, а хоронят ребёнка. «Я всегда чуял смерть в этой картине», — прокомментировал Дали.

3 Сексуальная бретелька

Американец Джордж Сарджент написал портрет парижской светской львицы Виржини Готро с целью прославиться — и угодил в скандал. В 1884 году выставленная в парижском салоне картина «Портрет мадам Икс» вызвала возмущение публики небрежно сброшенной с плеча бретелькой на платье, которую расценили как недопустимую сексуальность. Бретельку художник перерисовал на плечо и покинул Париж навсегда.

4 Зеркало с загадкой

«Портрет четы Арнольфини» (1434) Яна ван Эйка — первый в истории живописи двойной портрет, насыщенный символами и намёками. Но главное послание художник зашифровал в зеркале посреди картины. В нём отражаются два человека: по одной версии, это свидетели предстоящей свадьбы, по другой — автопортрет мастера из Брюгге и его жены.

5 Что скрывает горностай

«Дама с горностаем» (1490) Леонардо да Винчи изображает любовницу миланского герцога Лодовико Сфорца — Чечилию Галлерани. В 2014 году с помощью мультиспектральной камеры исследователи выяснили, что горностай на полотне дорисован позже. По одной из версий, это сделано для того, чтобы скрыть беременность содержанки. Она родила бастарда в мае 1491 года, а в январе того же года герцог женился на другой. Пикантная ситуация.